НАПК выявило нарушения на более чем 605 миллионов гривен в декларациях за февраль — Finance.ua

НАПК выявило нарушения на более чем 605 миллионов гривен в декларациях за февраль Сегодня 13:14 — Казна и Политика

НАПК выявило нарушения на более чем 605 миллионов гривен в декларациях за февраль

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за февраль завершило 85 полных проверок деклараций, отобранных по новому рискоориентированному подходу, в ходе которых выявило нарушения более чем на 605 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Нарушения выявлены в 53% деклараций

По данным агентства, нарушения выявлены в 45 декларациях, то есть у 53% из числа завершенных. В частности, признаки недостоверных сведений установлены в 45 декларациях более чем на 584 млн грн.

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Также в одной декларации установлены признаки необоснованности активов более чем на 3,8 млн грн, и еще в одной декларации признаки незаконного обогащения более чем на 17,8 млн грн.

В компетентные органы в феврале направлены 34 обоснованные выводы относительно выявления признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, за которое предусмотрена уголовная ответственность по ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины «Декларирование недостоверной информации».

НАПК направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру четыре материала для инициирования вопроса о признании необоснованными активов.

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ТОП-10 нарушений по результатам полных проверок, завершенных в феврале, обнаружены в декларациях:

бывшего заместителя председателя Одесской областной государственной администрации, в декларации за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 4,5 млн грн. НАБУ открыло уголовное производство;

бывшего первого заместителя начальника таможни Полесская таможня Гостаможслужбы, в декларации за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 3 млн грн. Обоснованный вывод направлен в Государственное бюро расследований (ГБР);

начальника таможенного поста УкрПочта Киевской таможни, в декларации за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 14,2 млн грн. НАБУ открыло уголовное производство;

бывшего заместителя начальника таможенного поста «Черновцы» — начальника отдела Черновицкой таможни, в декларации за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 7,1 млн грн. Обоснованный вывод направлен в НАБУ;

депутата Закарпатского областного совета, в декларации за 2021 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 65,9 млн грн, а также установлены признаки незаконного обогащения более чем на 17,8 млн грн. Обоснованные выводы направлены в НАБУ;

депутата Запорожского областного совета, в декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 49,7 млн ​​грн. НАБУ начало уголовное производство;

бывшего депутата Броварского городского совета, в декларации за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 193,5 млн грн. Национальная полиция Украины (НПУ) возбудила уголовное производство;

депутата Костопольского городского совета, в декларации за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 24,1 млн грн. Обоснованный вывод направлен в НПУ;

депутат Полтавского районного совета, в декларации за 2021 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 8,5 млн грн, а также признаки необоснованности активов более чем на 3,8 млн грн. Обоснованный вывод направлен в НПУ;

бывшего главы МСЭК КП Львовского областного совета «Львовский областной центр медико-социальной экспертизы», в декларации за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 12,7 млн ​​грн. Обоснованный вывод направлен в НПУ.

Всего с начала года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по результатам рассмотрения 33 обоснованных выводов НАПК.

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«Это свидетельствует о том, что применение риск-ориентированного подхода к отбору деклараций на полную проверку оказало положительное влияние на эффективность проведенных проверок», — акцентировали в агентстве.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило , что в Едином государственном реестре деклараций предусмотрена возможность исправления ошибок. Главное — сделать это правильно и своевременно во избежание возможных негативных последствий.

Как внести изменения в поданную декларацию

войдите в свой персональный кабинет; найдите поданную декларацию — возле нее есть кнопка «Подать исправленную декларацию», которая будет активна 30 дней с момента подачи документа; нажмите кнопку — система создаст черновик исправленной декларации; отредактируйте данные; сохраните изменения, после чего черновик исправленной декларации будет сохранен; подайте черновик исправленной декларации.

Исправленную декларацию можно подать только один раз в течение 30 дней после подачи основной декларации.

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