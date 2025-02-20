Нужно ли украинцам декларировать имущество за рубежом: разъяснение от НАПК — Finance.ua

Нужно ли украинцам декларировать имущество за рубежом: разъяснение от НАПК Сегодня 14:01 — Недвижимость

Нужно ли украинцам декларировать имущество за рубежом: разъяснение от НАПК

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины тысячи украинцев уехали за границу. Поэтому вопрос налоговых обязательств и подачи деклараций в Украине стал чрезвычайно актуальным.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) разъяснило , как именно следует указывать жилье за ​​рубежом в ежегодной декларации.

НАПК отмечает: законодательство не предусматривает освобождения от обязанности декларирования жилья за рубежом, которым украинцы пользуются во время войны.

объектах недвижимости, принадлежащих ему и членам его семьи или находящихся у них в аренде или другом праве пользования. Согласно законодательству , декларант обязан указывать в декларации информацию обили другом праве пользования.

Важно: на время действия военного положения декларант имеет право указать в декларации только информацию о стране, регионе или другой административно-территориальной единице относительно 1 объекта недвижимости или 1 объекта незавершенного строительства, при условии, что он является или являлся местом фактического проживания члена семьи субъекта декларирования, но не декларанта.

в течение 90 дней после прекращения или отмены военного положения подать декларации за соответствующие отчетные периоды с указанием полной информации о расположении объекта недвижимости за рубежом. В НАПК также обратили внимание, что в публичной части отображается только название страны, без указания конфиденциальной информации о расположении объекта недвижимого имущества. Декларанты, воспользовавшиеся таким правом, обязаныподать декларации за соответствующие отчетные периоды с указанием полной информации о расположении объекта недвижимости за рубежом. В НАПК также обратили внимание, что в публичной части Реестра декларацийбез указания конфиденциальной информации о расположении объекта недвижимого имущества.

Какие жилые объекты за рубежом нужно декларировать

Жилье за ​​рубежом подлежит декларированию, если:

принадлежит декларанту или членам его семьи на праве собственности по состоянию на последний день отчетного периода;

находилось в пользовании декларанта или членов его семьи:

по состоянию на последний день отчетного периода, если право пользования возникло не позднее 30 календарных дней до этой даты;

или в течение не менее половины дней отчетного периода (183 дня для годовой декларации).

Если декларант или члены его семьи проживают в квартире или доме, не принадлежащем им на праве собственности, необходимо указать в декларации информацию о владельце этого объекта.

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Что указывать в декларации

По общему правилу в декларации указываются сведения на основании документов, подтверждающих приобретение субъектом декларирования и/или членами его семьи права на этот объект. Поэтому для корректного заполнения раздела 3 «Объекты недвижимости» декларации необходимы будут данные, которые могут содержаться, в частности в:

документах о праве собственности на жилье;

документах, удостоверяющих личность собственника жилья. В форме декларации предусмотрены поля для указания данных владельца. Если информация отсутствует, для определенных полей можно выбрать метки «Не применяется», «Не известно» или «Член семьи не предоставил информацию». Без заполнения полей декларация не будет сохранена;

документах об аренде или пользовании жильем.

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