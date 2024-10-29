В НАПК рассказали, сколько уже заплатили обличителям коррупции — Finance.ua

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В НАПК рассказали, сколько уже заплатили обличителям коррупции

Казна и Политика
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В НАПК рассказали, сколько уже заплатили обличителям коррупции
В НАПК рассказали, сколько уже заплатили обличителям коррупции
После возобновления обязательного электронного декларирования для государственных служащих в НАПК добавилось работы, поскольку вместе с ним возобновился и процесс проведения обязательных проверок.
Об этом в эфире Украинского Радио рассказал председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Виктор Павлущик.
По его словам, НАПК провел анализ коррупционных рисков при осуществлении централизованных тыловых закупок для ВСУ и в ноябре планирует представить презентацию этих рисков. Что касается скандала вокруг МСЭК, Павлущик отметил, что НАПК не наделено полномочиями проверять основания для предоставления инвалидности и назначения пенсий и что единственная информация, которую НАПК может проверять относительно руководителей МСЭК — это достоверность или недостоверность сведений в декларациях. Павлущик также отметил, что двое обличителей, имеющих судебные решения, уже получили вознаграждение от НАПК.
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«Мы должны делать все для того, чтобы побуждать людей сообщать о коррупции. Мы принимаем меры по максимальному расширению деятельности портала обличителей. В настоящее время у нас уже 7,5 тысяч организаций, подключенных к порталу. Также проведена очень активная работа по поводу получения возможности выплаты вознаграждения двум обличителям, уже имеющим судебные решения. Им выплачено вознаграждение 1 миллион 680 тысяч гривен и 13,3 млн гривен соответственно. Поэтому, конечно, этот элемент вознаграждения является огромным стимулом для людей сообщать о коррупции. Человек в соответствии с законом может получить до 10% от неправомерной выгоды или ущерба, разоблаченного в результате его уведомления. Мы гарантируем безопасность обличителям, защиту их прав, прежде всего трудовых, при уведомлении о коррупционных правонарушениях», — сказал Павлущик.
По материалам:
Укрінформ
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