Как организациям подключиться к порталу обличителей коррупции: инструкция от НАЗК — Finance.ua

Как организациям подключиться к порталу обличителей коррупции: инструкция от НАЗК
К Единому порталу сообщений обличителей присоединилось более 7,5 тысячи организаций и поступило более 4 тыс. сообщений.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.
«Единый портал сообщений обличителей (Портал) работает уже более года. Этот цифровой сервис стал самым действенным механизмом для обеспечения на должном уровне конфиденциальности и анонимности обличителей и своевременной их защиты. На сегодняшний день к нему подключилось более 7,5 тыс. организаций и поступило более 4,1 тыс. сообщений», — говорится в публикации.
Как подключить свою организацию
НАПК разработало Методические рекомендации по эффективной организации работы с Порталом.
В частности, чтобы подключить организацию к порталу, руководитель институции должен направить письмо-обращение (в электронной или бумажной форме) в НАПК, отметив:
- полное наименование и код ЕГРПОУ организации,
- вид организации,
- почтовый и электронный адрес, номер телефона организации,
- номер телефона специальной линии организации,
- ФИО руководителя организации, его ИНН или паспортные серии, контактный номер телефона и адрес электронной почты,
- ФИО и контактные данные лица, ответственного за обеспечение в организации условий для сообщения информации о возможных фактах коррупционных правонарушений.
Также к письму обязательно прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации.
«Получив разрешение, необходимо перейти по ссылке и авторизоваться с помощью файлового или аппаратного ключа», — отмечают в ведомстве.
Для дальнейшей работы в системе следует выполнить шаги по авторизации.
Напомним, недавно НАПК осуществило первую выплату разоблачителю коррупции, который в 2021 году пребывал в должности директора Департамента внутреннего аудита Минобороны, обратился в НАБУ с уведомлением о сделанном ему предложении получить неправомерную выгоду в 24 млн грн за действия в интересах одного из ООО.
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