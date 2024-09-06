В НАПК назвали результаты работы Портала сообщений обличителей коррупции — Finance.ua

В НАПК назвали результаты работы Портала сообщений обличителей коррупции Сегодня 20:30 — Казна и Политика

В НАПК назвали результаты работы Портала сообщений обличителей коррупции

Единый портал сообщений обличителей коррупции за год работы получил более 3,8 тысячи заявлений.

Об этом сообщает Нацагентство по предотвращению коррупции.

По сравнению с другими каналами сообщений, портал стал наиболее действенным механизмом для своевременного получения обличителями защиты прав.

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За время работы была улучшена публичная часть портала, а именно добавлены информационные блоки и ссылки на источники; улучшен блок информационных подсказок и примечаний для заявителей; введен поисковый фильтр для организаций, подключенных к порталу в разделе Аналитика.

В НАПК добавили, что в настоящее время существует необходимость унификации понятия «разоблачитель», в частности, путем согласования определения этого термина в Уголовном процессуальном кодексе Украины с соответствующей нормой Закона Украины «О предотвращении коррупции».

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