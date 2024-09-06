В НАПК назвали результаты работы Портала сообщений обличителей коррупции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НАПК назвали результаты работы Портала сообщений обличителей коррупции

Казна и Политика
56
В НАПК назвали результаты работы Портала сообщений обличителей коррупции
В НАПК назвали результаты работы Портала сообщений обличителей коррупции
Единый портал сообщений обличителей коррупции за год работы получил более 3,8 тысячи заявлений.
Об этом сообщает Нацагентство по предотвращению коррупции.
По сравнению с другими каналами сообщений, портал стал наиболее действенным механизмом для своевременного получения обличителями защиты прав.
Читайте также
За время работы была улучшена публичная часть портала, а именно добавлены информационные блоки и ссылки на источники; улучшен блок информационных подсказок и примечаний для заявителей; введен поисковый фильтр для организаций, подключенных к порталу в разделе Аналитика.
В НАПК добавили, что в настоящее время существует необходимость унификации понятия «разоблачитель», в частности, путем согласования определения этого термина в Уголовном процессуальном кодексе Украины с соответствующей нормой Закона Украины «О предотвращении коррупции».
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.