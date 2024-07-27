В каких европейских странах наиболее распространена коррупция — Finance.ua

В каких европейских странах наиболее распространена коррупция Сегодня 20:18 — Мир

В каких европейских странах наиболее распространена коррупция

Более двух третей граждан Европейского Союза считают, что коррупция широко распространена в их стране. Так проголосовали 95% граждан Греции, Португалии, Мальты и Словении.

Об этом идет речь в опросе Eurobarometer.

Какие страны считают, что у них распространена коррупция

Согласно результатам опроса Eurobarometer, 68% европейцев считают, что в их стране распространена коррупция. Самый высокий процент зафиксирован среди жителей Греции 98%, Португалии 96%, Мальты 95% и Словении 95%.

Самый низкий процент зафиксирован в Финляндии 18%, Дании 26% и Люксембурге 43%. Около 27% европейцев сказали, что они лично сталкивались с коррупцией в своей повседневной жизни, а 75% отметили, что бизнес и политика слишком тесно связаны, что создает условия для процветания коррупции.

Европейцы остаются скептическими по поводу усилий национальных правительств в борьбе с коррупцией: 65% граждан считают, что дела о коррупции на высоком уровне недостаточно расследуются, и только 30% считают, что усилия правительства по борьбе с коррупцией эффективны.

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