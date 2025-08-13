Президент назвал страны-приоритеты для введения множественного гражданства — Finance.ua
Президент назвал страны-приоритеты для введения множественного гражданства

Казна и Политика
Президент назвал страны-приоритеты для введения множественного гражданства
Президент Владимир Зеленский во время выступления на Украинском молодежном форуме-2025 заявил, что принятие закона о множественном гражданстве является важным и правильным решением.
Об этом сообщает Укринформ.
По его словам, следующим этапом станет определение перечня государств, с которыми Украина будет прежде всего вводить возможность множественного гражданства.
Приоритет получат страны, где проживает значительное количество украинцев и активно поддерживают Украину во время полномасштабной войны с россией.

Читайте также: Закон о множественном гражданстве в Украине: что меняется для людей, которые распоряжаются активами

«Мы понимаем, кто наши ближайшие друзья — это страны Европейского Союза, где проживает большинство украинцев, а также Соединенные Штаты Америки», — отметил президент.
Зеленский добавил, что правительство будет отвечать за формирование и обнародование списка государств, с которыми будет действовать положение о множественном гражданстве.

Что известно о законе о множественном гражданстве

18 июня Верховная Рада приняла законопроект № 11469, который вводит институт множественного гражданства. За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата.
Иностранное гражданство можно будет приобретать с сохранением украинского. А право на украинский паспорт, согласно законопроекту, получат иностранные граждане.
15 июля Зеленский подписал закон. «Благодаря множественному гражданству сможем создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа — миллионов украинцев на всех континентах», — заявил тогда президент.
Закон предусматривает, что украинцы могут иметь гражданство других государств, кроме случаев, предусмотренных в специальных исключениях. Более всего эта норма ориентирована на украинскую диаспору в странах ЕС, США, Канаде, Австралии и других демократических странах.
Новый закон определяет несколько ситуаций, когда украинский гражданин сможет легально иметь гражданство другой страны:
  1. Если ребенок по рождению получает гражданство Украины и другого государства.
  2. Если украинский ребенок, усыновленный иностранцами, автоматически получает их гражданство.
  3. Если гражданин Украины автоматически приобретает другое гражданство через брак с иностранцем.
  4. Если украинец, достигнув совершеннолетия, автоматически получает другое гражданство, согласно законодательству другого государства, но не имеет соответствующего подтверждающего документа.
  5. Если иностранец получает украинское гражданство в упрощенном порядке, при условии, что его страна включена в соответствующий перечень.
  6. Если украинец получает гражданство другого государства из числа тех, чьи граждане могут получать украинское гражданство в упрощенном порядке.
По материалам:
Укрінформ
