Зеленский: Польша станет одной из первых стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство — Finance.ua

Зеленский: Польша станет одной из первых стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство Сегодня 17:23

Зеленский: Польша станет одной из первых стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Польша станет одной из первых стран, с которыми будет разрешено множественное гражданство.

Это стало возможным после подписания закона, легализующего наличие у граждан Украины паспорта другого государства без потери украинского гражданства, пишет inpoland.

Закон принят Верховной Радой 18 июня 2025 года, а подписан Президентом 15 июля.

Документ позволяет гражданам Украины иметь одновременно несколько гражданств, за исключением тех, кто занимает государственные должности, или судей.

В то же время иностранцы украинского происхождения смогут получить гражданство Украины по упрощенной процедуре.

Президент отметил, что список стран, с которыми Украина приступит к реализации положений нового закона, формируется с учетом численности украинских общин.

В частности, речь идет о Польше, Германии, Чехии, странах Балтии, а также Канаде. В этих странах проживает значительная часть украинской диаспоры.

Польша заняла ключевое место в этом перечне, ведь в стране находится больше всего украинцев после начала полномасштабной войны. Закон стремится сохранить связь с теми, кто выехал за границу, но желает оставаться частью украинского общества.

Вопрос реализации закона о множественном гражданстве будет проработан совместно с Министерством иностранных дел, Кабинетом Министров и Верховной Радой. Украинцы за границей ожидают создания механизмов, которые позволят официально совмещать гражданство Украины с гражданством государств, где они сейчас проживают.

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