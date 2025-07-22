Танкер ушел пустой с индийского НПЗ после санкций Евросоюза, — Reuters Сегодня 20:20

Танкер ушел пустой с индийского НПЗ после санкций Евросоюза, — Reuters

Нефтяной танкер Talara покинул порт Вадинар индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy после санкций Европейского Союза. Судно не загрузило дизельное топливо, как планировалось.

Издание Reuters пишет, что танкер должен был загрузить 60 000 метрических тонн (447 000 баррелей) дизельного топлива с ультранизким содержанием серы 21 июля, груз должен был доставить в Африку.

Изменение плана погрузки предполагает, что санкции ЕС, введенные в отношении Nayara, нарушают экспорт нефтепродуктов из поддерживаемого россией НПЗ.

По словам источников, судно Talara не стало закачивать груз после введения европейских санкций.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.