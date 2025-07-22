Рынок NFT ожил и даже показал рост на 182% — Finance.ua

Рынок NFT ожил и даже показал рост на 182% Сегодня 23:22 — Технологии&Авто

Рынок NFT ожил и даже показал рост на 182%

Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) практически умер в 2022 году. Но, начиная с 20 июля текущего года, на глубине что-то активно зашевелилось.

Общий объем торговли NFT превысил $48 млн, что означает рост на 182%, а рыночная капитализация достигла $6,71 млрд (+22,9%).

По данным CryptoSlam , суточный объем продаж NFT составил более $41,6 млн, за семь дней этот показатель практически достиг отметки в $169 млн. В частности, неизвестный трейдер приобрел 76 NFT из коллекции CryptoPunks за $13,5 млн.

Наибольшая активность была в сетях Ethereum ($36,1 млн), Bitcoin ($3,2 млн) и Solana ($2,7 млн). Причем Ethereum обязан своему росту в основном коллекциям Pudgy Penguins и CryptoPunks.

Одной из причин роста именно продаж NFT стало повышение стоимости ETH . Временный это тренд или долгосрочный, пока не решаются сказать даже эксперты.

«NFT-рынок набирает обороты на фоне растущего аппетита к риску. Ethereum и другие альткоины демонстрируют рост, в то время как биткоин торгуется в узком диапазоне», — отметил директор LVRG Research Ник Рак в комментарии The Block.

Он добавил, что трейдеры просматривают такие коллекции, как CryptoPunks, ожидая повторного роста цены на фоне всеобщего «бычьего» цикла.

Инвестиционный директор Kronos Research Винсент Лю отметил, что долгосрочный интерес к NFT будет зависеть от активности пользователей. Исследовательница Presto Research Мин Жун отметила, что интерес сосредоточен на старых NFT-коллекциях, а не на новых релизах.

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