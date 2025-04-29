На Nike подали в суд из-за закрытия проекта по NFT-обуви — Finance.ua
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На Nike подали в суд из-за закрытия проекта по NFT-обуви

Технологии&Авто
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На Nike подали в суд из-за закрытия проекта по NFT-обуви
На Nike подали в суд из-за закрытия проекта по NFT-обуви
На Nike подали коллективный иск из-за неожиданного закрытия подразделения RTFKT, специализировавшегося на NFT и цифровых активах. Истцы заявляют, что это решение привело к значительным финансовым потерям.
Об этом сообщает Reuters.
Иск подали в федеральный суд в Бруклине, Нью-Йорк. Истцы отмечают, что спрос на их токены резко упал после того, как в декабре 2024 года Nike объявила о сворачивании бизнеса. Они также утверждают, что не покупали бы NFT по той цене или вообще не стали бы инвестировать, если бы знали, что активы являются незарегистрированными ценными бумагами.
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Nike купила студию RTFKT в декабре 2021 года, называя ее брендом, «совмещающим культуру и игры благодаря инновационным коллекционным проектам». Однако 2 декабря 2024 года компания объявила о полном сворачивании RTFKT, отметив, что «инновации будут жить в многочисленных проектах и ​​творчестве сообщества».
Правовой статус NFT в США остается неопределенным, а судебные разбирательства относительно того, являются ли они ценными бумагами, продолжаются. Истцы требуют компенсацию более чем в $5 млн за нарушение законов о защите прав потребителей в Нью-Йорке, Калифорнии, Флориде и Орегоне.
По материалам:
mezha.media
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