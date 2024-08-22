Продан самый дорогой NFT из коллекции CryptoPunks — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Продан самый дорогой NFT из коллекции CryptoPunks

Технологии&Авто
13
Продан самый дорогой NFT из коллекции CryptoPunks
Продан самый дорогой NFT из коллекции CryptoPunks, incrypted.com
NFT из коллекции CryptoPunks под номером #5822 был продан за неуказанную сумму. В феврале 2022 года его купили почти за $24 млн.
О продаже заявил предыдущий владелец, CEO компании Chain Дипак Таплиял:
Продан самый дорогой NFT из коллекции CryptoPunks
Это также подтверждают ончейн-данные. Согласно им, токен был отправлен на анонимный Ethereum-кошелек. Таплиал не стал раскрывать ни имени покупателя, ни суммы сделки.
Непосредственно сам он приобрел CryptoPunk #5822 за 8000 ETH в феврале 2022 года. В тот момент эта сумма в криптоактивах оценивалась в $23,7 млн.
Читайте также
Это один из девяти крайне редких токенов из собрания Alien Punk. Его стоимость обусловлена ​​атрибутами, в частности, цветом кожи и банданой.
Примечательно, что в феврале 2022 года пороговая стоимость токенов из коллекции CryptoPunks превышала 60 ETH — $159 000. На момент написания она снизилась до 23 ETH — $61 000, согласно NFT Price Floor.
Продан самый дорогой NFT из коллекции CryptoPunks
Просадкой отличились и другие коллекции из категории «голубых фишек». Это сопровождается снижением объема продаж.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.