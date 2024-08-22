Продан самый дорогой NFT из коллекции CryptoPunks — Finance.ua

Продан самый дорогой NFT из коллекции CryptoPunks 22.08.2024, 01:57 — Технологии&Авто

Продан самый дорогой NFT из коллекции CryptoPunks, incrypted.com

NFT из коллекции CryptoPunks под номером #5822 был продан за неуказанную сумму. В феврале 2022 года его купили почти за $24 млн.

О продаже заявил предыдущий владелец, CEO компании Chain Дипак Таплиял:

Это также подтверждают ончейн-данные. Согласно им, токен был отправлен на анонимный Ethereum-кошелек. Таплиал не стал раскрывать ни имени покупателя, ни суммы сделки.

Непосредственно сам он приобрел CryptoPunk #5822 за 8000 ETH в феврале 2022 года. В тот момент эта сумма в криптоактивах оценивалась в $23,7 млн.

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Это один из девяти крайне редких токенов из собрания Alien Punk. Его стоимость обусловлена ​​атрибутами, в частности, цветом кожи и банданой.

Примечательно, что в феврале 2022 года пороговая стоимость токенов из коллекции CryptoPunks превышала 60 ETH — $159 000. На момент написания она снизилась до 23 ETH — $61 000, согласно NFT Price Floor.

Просадкой отличились и другие коллекции из категории «голубых фишек». Это сопровождается снижением объема продаж.

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