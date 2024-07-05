«Укрпочта» предупредила украинцев о мошенничестве с NFT марками — Finance.ua

«Укрпочта» предупредила украинцев о мошенничестве с NFT марками Сегодня 11:45 — Криминал

«Укрпочта» предупредила украинцев о мошенничестве с NFT марками

«Укрпочта» предупредила украинцев о том, что мошенники продают NFT и электронные марки якобы от ее имени. В компании отмечают, что по состоянию на начало июля не выпускали NFT-марки.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».

«К сожалению, были обнаружены случаи, когда мошенники продают NFT и электронные марки якобы от Укрпочты, например, на сайте https://opensea.io/Ukrposhta », — говорится в сообщении.

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В «Укрпочте» отметили, что на 3 июля 2024 года компания не выпускала NFT-марки.

«Таким образом, все марки Укрпочты с отметкой NFT, которые предлагаются на разных сайтах, являются подделкой», — подчеркнули в компании.

Amazon. Там напомнили украинцам, что единственные электронные каналы, где можно приобрести официальные марки от Укрпочты, — это интернет-площадка Postmark или официальные онлайн-магазины компании на Ebay

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