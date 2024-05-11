В «Укрпочте» сообщили о новых мошеннических рассылках — Finance.ua
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В «Укрпочте» сообщили о новых мошеннических рассылках

Личные финансы
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В «Укрпочте» сообщили о новых мошеннических рассылках
В «Укрпочте» сообщили о новых мошеннических рассылках
Активизировались рассылки ложных сообщений от имени «Укрпочты».
Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».
В сообщении злоумышленники пишут, что «посылка на складе, но не может быть доставлена ​​по неполному адресу» с просьбой указать данные по ссылке, похожей на настоящую.
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В «Укрпочте» напомнили, что единственная правильная ссылка на их официальный сайт — www.ukrposhta.ua
В компании отмечают, что если и просят предоставить недостающую информацию для ускорения растаможивания международных отправлений и минимизации задержек, то только через официальные каналы:
«К сожалению, мошенники снова из шкуры лезут. Не дайте себя обмануть! Не переходите, пожалуйста, по сомнительным ссылкам», — призвали в Укрпочте.
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Напомним, по данным НБУ, украинцы все чаще становятся жертвами мошенников. Количество незаконных действий с платежными картами, по которым был понесен ущерб, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тыс. операций.
Сумма ущерба поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными карточками за прошлый год составила почти 833 млн гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году.
По материалам:
Finance.ua
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