Мошенники предлагают украинцам «купить» водительское удостоверение: в МВД сообщили о последствиях — Finance.ua

Мошенники предлагают украинцам «купить» водительское удостоверение: в МВД сообщили о последствиях
Украинцев предостерегли от покупки у злоумышленников водительского удостоверения, чтобы граждане не поплатились финансовыми данными.
Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украины предупредили о последствиях.
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Отмечается, что поддельные водительские удостоверения хоть и могут быть похожими на оригиналы, но они не отражаются в государственных реестрах, приложении «Дія» или в Кабинете водителя.
Как действуют мошенники
Злоумышленники создают фишинговые ресурсы с предложением продажи якобы настоящих водительских удостоверений.
Это делается для того, чтобы получить финансовые данные пользователей.
«Таким образом аферисты получают доступ к электронным кошелькам граждан и в дальнейшем присваивают деньги пострадавших», — говорится в сообщении.
Обратите внимание, что государственный сервис всегда имеет домен «gov.ua». Проверить свой документ можно на сайте Главного Сервисного центра МВД.
Какая ответственность за подделку водительских удостоверений и пользование ими
За подделку документов предусмотрены штрафы или же пробационный надзор, ограничение или даже лишение свободы.
За использование заведомо поддельных документов — штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов или пробационный надзор на срок до 2 лет, или ограничением свободы на тот же срок.
Напомним, в НБУ сообщили, что количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года в Украине выросло на четверть и составило 272 тысячи операций.
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