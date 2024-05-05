Мошенники предлагают украинцам «купить» водительское удостоверение: в МВД сообщили о последствиях — Finance.ua

Мошенники предлагают украинцам «купить» водительское удостоверение: в МВД сообщили о последствиях Сегодня 18:07 — Личные финансы

Мошенники предлагают украинцам «купить» водительское удостоверение: в МВД сообщили о последствиях

Украинцев предостерегли от покупки у злоумышленников водительского удостоверения, чтобы граждане не поплатились финансовыми данными.

Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украины предупредили о последствиях.

Отмечается, что поддельные водительские удостоверения хоть и могут быть похожими на оригиналы, но они не отражаются в государственных реестрах, приложении «Дія» или в Кабинете водителя.

Как действуют мошенники

Злоумышленники создают фишинговые ресурсы с предложением продажи якобы настоящих водительских удостоверений.

Это делается для того, чтобы получить финансовые данные пользователей.

«Таким образом аферисты получают доступ к электронным кошелькам граждан и в дальнейшем присваивают деньги пострадавших», — говорится в сообщении.

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Обратите внимание, что государственный сервис всегда имеет домен «gov.ua». Проверить свой документ можно на сайте Главного Сервисного центра МВД

Какая ответственность за подделку водительских удостоверений и пользование ими

За подделку документов предусмотрены штрафы или же пробационный надзор, ограничение или даже лишение свободы.

За использование заведомо поддельных документов — штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов или пробационный надзор на срок до 2 лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Напомним, в НБУ сообщили , что количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года в Украине выросло на четверть и составило 272 тысячи операций.

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