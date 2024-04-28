Фейковые петиции: в Госспецсвязи предупредили о хищении аккаунтов WhatsApp мошенниками — Finance.ua

Фейковые петиции: в Госспецсвязи предупредили о хищении аккаунтов WhatsApp мошенниками Сегодня 13:07 — Криминал

Фейковые петиции: в Госспецсвязи предупредили о хищении аккаунтов WhatsApp мошенниками

Злоумышленники похищают аккаунты WhatsApp, используя фейковые петиции о присвоении «Героя Украины» погибшим защитникам.

Об этом предупреждает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Мошенники рассылают сообщения в WhatsApp, призывая проголосовать за электронную петицию о присвоении звания Герой Украины посмертно военнослужащим ВСУ.

Сообщения содержат ссылку на фейковый сайт, имитирующий официальную веб-страницу «Электронных петиций».

«Описанная активность отслеживается CERT-UA с апреля 2024 по идентификатору UAC-0195. По состоянию на 20.04.2024 CERT-UA выявила 18 доменных имен и направила соответствующие запросы по их блокированию», — говорится в сообщении.

Как действуют злоумышленники

Жертва переходит по ссылке в фейковом сообщении;

на фейковом сайте предлагается ввести номер телефона и получить код;

жертва вводит код в WhatsApp, чтобы «добавить доверенное устройство»;

злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp жертвы.

Таким образом, мошенники получают доступ к вашим сообщениям, видят ваши фото и видео, а также могут отправлять сообщения от вашего имени.

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В ведомстве дали советы, как защититься от мошенников:

не переходите по ссылкам в подозрительных сообщениях WhatsApp;

проверяйте доменное имя сайта, прежде чем вводить какие-либо данные. Официальная страница «Электронных петиций» размещена по адресу;

никогда не вводите код, полученный через SMS, на сторонних сайтах;

относитесь критично к любым призывам перейти по ссылке или отсканировать QR-код;

настройте двухфакторную аутентификацию;

обращайтесь в CERT-UA в случае обнаружения подозрительной активности.

Напомним, количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тыс. операций.

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