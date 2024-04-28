Фейковые петиции: в Госспецсвязи предупредили о хищении аккаунтов WhatsApp мошенниками — Finance.ua

Фейковые петиции: в Госспецсвязи предупредили о хищении аккаунтов WhatsApp мошенниками
Злоумышленники похищают аккаунты WhatsApp, используя фейковые петиции о присвоении «Героя Украины» погибшим защитникам.
Об этом предупреждает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA.
Мошенники рассылают сообщения в WhatsApp, призывая проголосовать за электронную петицию о присвоении звания Герой Украины посмертно военнослужащим ВСУ.
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Сообщения содержат ссылку на фейковый сайт, имитирующий официальную веб-страницу «Электронных петиций».
«Описанная активность отслеживается CERT-UA с апреля 2024 по идентификатору UAC-0195. По состоянию на 20.04.2024 CERT-UA выявила 18 доменных имен и направила соответствующие запросы по их блокированию», — говорится в сообщении.
Как действуют злоумышленники
- Жертва переходит по ссылке в фейковом сообщении;
- на фейковом сайте предлагается ввести номер телефона и получить код;
- жертва вводит код в WhatsApp, чтобы «добавить доверенное устройство»;
- злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp жертвы.
Таким образом, мошенники получают доступ к вашим сообщениям, видят ваши фото и видео, а также могут отправлять сообщения от вашего имени.
В ведомстве дали советы, как защититься от мошенников:
- не переходите по ссылкам в подозрительных сообщениях WhatsApp;
- проверяйте доменное имя сайта, прежде чем вводить какие-либо данные. Официальная страница «Электронных петиций» размещена по адресу;
- никогда не вводите код, полученный через SMS, на сторонних сайтах;
- относитесь критично к любым призывам перейти по ссылке или отсканировать QR-код;
- настройте двухфакторную аутентификацию;
- обращайтесь в CERT-UA в случае обнаружения подозрительной активности.
Напомним, количество незаконных действий с платежными картами, по которым были понесены убытки, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тыс. операций.
Банки и международные платежные системы заботятся о безопасности платежей, именно поэтому расчеты банковской картой или смартфоном, оплата за товары и услуги в интернете или перевод средств онлайн защищены. Однако максимально защитить личную и финансовую информацию можно только в том случае, если вы правильно пользуетесь банковской картой.
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