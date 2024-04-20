Осторожно, мошенники: в киберполиции рассказали о новой схеме злоумышленников в WhatsApp — Finance.ua

Осторожно, мошенники: в киберполиции рассказали о новой схеме злоумышленников в WhatsApp
Злоумышленники распространяют через мессенджер WhatsApp сообщения о добавлении финансового счета и поступлении на него больших сумм средств.
Об этом говорится в сообщении Киберполиции.
Отмечается, что мошенники распространяют сообщения, содержащие ссылки на подконтрольные аферистам вебсайты, при переходе по которым система просит авторизироваться и ввести платежные данные.
«Соответствующую информацию злоумышленники могут использовать для доступа к онлайн-банкингу жертв и опустошать их счета», — говорится в сообщении.
Как не стать жертвами фишинговых мошенников:
- не переходите по неизвестным и подозрительным ссылкам;
- не вводите на таких сайтах персональную информацию и данные банковских карт;
- игнорируйте сообщения от незнакомцев, отправленных в SMS-сообщениях, мессенджерах, электронных письмах, а также телефонные звонки, в которых вам сообщается о больших выигрышах;
- блокируйте пользователей, которые отправляют вам такие сообщения, а также подайте жалобу модераторам соответствующего мессенджера.
Напомним, пользуясь бесплатной сетью открытого доступа Wi-Fi в общественных местах, мошенники могут получить доступ ко всем вашим данным.
Справка Finance.ua:
- в Минреинтеграции сообщают, что в последнее время участились случаи мошенничества, замаскированные под предоставление денежной помощи от международных доноров;
- одним из распространенных методов мошенничества в Польше является выманивание ВLIК-кода, который используется для различных финансовых операций;
- мошенники подделывали письма от воинских частей и получили благотворительную помощь на 1,7 млн грн — двум псевдовоенным сообщено о подозрении;
- В ПФУ сообщают, что неизвестные лица представляются сотрудниками ведомства и просят у пенсионеров предоставить реквизиты банковских карт.
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