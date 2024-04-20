Осторожно, мошенники: в киберполиции рассказали о новой схеме злоумышленников в WhatsApp — Finance.ua

Осторожно, мошенники: в киберполиции рассказали о новой схеме злоумышленников в WhatsApp Сегодня 19:02 — Личные финансы

Осторожно, мошенники: в киберполиции рассказали о новой схеме злоумышленников в WhatsApp, Фото: freepik

Злоумышленники распространяют через мессенджер WhatsApp сообщения о добавлении финансового счета и поступлении на него больших сумм средств.

Об этом говорится в сообщении Киберполиции.

Отмечается, что мошенники распространяют сообщения, содержащие ссылки на подконтрольные аферистам вебсайты, при переходе по которым система просит авторизироваться и ввести платежные данные.

«Соответствующую информацию злоумышленники могут использовать для доступа к онлайн-банкингу жертв и опустошать их счета», — говорится в сообщении.

Как не стать жертвами фишинговых мошенников:

не переходите по неизвестным и подозрительным ссылкам;

не вводите на таких сайтах персональную информацию и данные банковских карт;



игнорируйте сообщения от незнакомцев, отправленных в SMS-сообщениях, мессенджерах, электронных письмах, а также телефонные звонки, в которых вам сообщается о больших выигрышах;



блокируйте пользователей, которые отправляют вам такие сообщения, а также подайте жалобу модераторам соответствующего мессенджера.



Напомним, пользуясь бесплатной сетью открытого доступа Wi-Fi в общественных местах, мошенники могут получить доступ ко всем вашим данным.

Справка Finance.ua:

в Минреинтеграции сообщают, что в последнее время участились случаи мошенничества, замаскированные под предоставление денежной помощи от международных доноров;

одним из распространенных методов мошенничества в Польше является выманивание ВLIК-кода, который используется для различных финансовых операций;



мошенники подделывали письма от воинских частей и получили благотворительную помощь на 1,7 млн ​​грн — двум псевдовоенным сообщено о подозрении;



В ПФУ сообщают, что неизвестные лица представляются сотрудниками ведомства и просят у пенсионеров предоставить реквизиты банковских карт.



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