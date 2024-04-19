Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с посылками — Finance.ua

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с посылками Сегодня 16:30 — Личные финансы

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с посылками

В сети стала распространяться новая мошенническая схема с сообщениями о получении посылок от имени «Укрпочты».

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как это работает

Мошенники под видом «Укрпочты» отправляют SMS о доставке посылки.

Для ее получения нужно подтвердить свой адрес, а для этого пользователь должен перейти по неизвестной ссылке.

Центр призывает не переходить по сомнительным ссылкам, блокировать адрес отправителя, а в случае возникновения вопросов — обращаться на горячую линию «Укрпочты».

Напомним, по данным НБУ, украинцы все чаще становятся жертвами мошенников. Количество незаконных действий с платежными картами, по которым был понесен ущерб, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тыс. операций. Сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила почти 833 млн гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году.

Ранее киберполиция сообщала о новой мошеннической схеме, которая заключается в выманивании денег с пенсионеров от имени госучреждений через телеграм-каналы. Злоумышленники создают такие каналы, используя символику государственных учреждений, и предлагают получить несуществующие социальные услуги под видом помощи пенсионерам.

Киберполиция рекомендует следовать нескольким советам, чтобы избежать попадания в руки аферистов и не лишиться своих сбережений. Среди них:

воздерживаться от перехода по сомнительным ссылкам;

получать информацию о социальных услугах только на официальных сайтах организаций, которые их предлагают;

проверять правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных;

воздерживаться от ввода банковских данных на сомнительных сайтах;

не разглашать платежную информацию и немедленно заблокировать карту в случае ее разглашения.

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