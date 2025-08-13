Фактический прожиточный минимум втрое больше официального — Finance.ua

Фактический прожиточный минимум втрое больше официального Сегодня 21:03 — Личные финансы

Фактический прожиточный минимум втрое больше официального

Прожиточный минимум в Украине нужно увеличивать, а потребительскую корзину — пересмотреть.

Об этом в интервью «Українським Новинам» заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Ситуацию необходимо менять. Да, мы понимаем, что есть большие ограничения в средствах, ведь за счет помощи партнеров мы финансируем все наши социальные программы. За свои деньги мы финансируем только оборонку. Однако перераспределение этих средств должно быть более понятным. Вопросы низких пенсий и прожиточного минимума взаимосвязаны между собой. Прожиточный минимум был введен в 1999 году. соответствующим законом, это Конституционная категория. К прожиточному минимуму сейчас привязаны 150 разнообразных выплат. Это от выплат социальной помощи, минимальной пенсии, до денежного содержания должностных лиц и разнообразных служащих, штрафов. И когда ты трогаешь прожиточный минимум, то это цепляет за собой целый каскад последствий в виде тех или иных расходов из бюджета», — сказал депутат.

По его словам, для начала нужно отвязать от прожиточного минимума несвойственные ему выплаты. Это значит, что зарплаты судей, прокуроров должны платиться без привязки к прожиточному минимуму.

Кроме того, нужно пересмотреть потребительскую корзину, по которой формируется фактический прожиточный минимум.

«Ведь мы имеем номинальный прожиточный минимум в бюджете — он неадекватен реалиям. И есть прожиточный минимум, который в 3,5 раза больше — так называемый фактический, который формируется в соответствии с потребительской корзиной. Потребительская корзина — это такая категория, которая рассчитывается по стандартам середины 90-х годов. Из чего мы видим, что демисезонная куртка для подростка должна служить 3 года, одни плавки — 5 лет. Это какие-то просто дикие цифры, и трудно представить, что так можно жить», — добавил Гетманцев.

После пересмотра состава потребительской корзины или методики ее расчета необходимо сказать правду людям — какой прожиточный минимум в стране.

«Также мы должны дать людям конкретный график приведения стандартов к реальному прожиточному минимуму. И этот минимум должен реально соотноситься с необлагаемым налогом минимумом, минимальной зарплатой и минимальной пенсией. Это должна быть одна категория. Потому что во многих европейских странах нет такого понятия, а есть лишь минимальная зарплата», — рассказал депутат.

Он отметил, что финансирование можно обеспечить за счет детенизации экономики, поскольку в тени находится до 900 млрд грн, которые ежегодно не поступают в бюджет. При этом на все социальные программы Украина тратит около 420 млрд грн.

