Прожиточный минимум: как оценивают базовые потребности в Украине и ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прожиточный минимум: как оценивают базовые потребности в Украине и ЕС

Личные финансы
16
Прожиточный минимум: как оценивают базовые потребности в Украине и ЕС
Прожиточный минимум: как оценивают базовые потребности в Украине и ЕС
Прожиточный минимум — важный показатель, определяющий предел, ниже которого начинается бедность. В Украине этот предел уверенно можно считать далеким от реальности, тогда как в странах Европейского Союза он формируется с учетом реальных расходов на жилье, питание, транспорт и медицину.
Об этом пишут Новости. Live.

Прожиточный минимум в Украине

В нашем государстве общий показатель прожиточного минимума в 2025 году составляет 2920 грн (59,61 в пересчете на евро). Этой суммы якобы должно хватить для удовлетворения первоочередных потребностей каждого человека, таких как расходы на питание, непродовольственные товары и оплату ряда услуг, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни.
Кроме того, показатели ПМ используются как базовый ориентир для определения и расчета некоторых социальных выплат и стандартов:
  • пенсий;
  • социальной помощи;
  • налогов;
  • административных штрафов и т. д.
Социальные стандарты в Украине не отвечают современным потребностям и не могут гарантировать достойный уровень жизни граждан. Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в эфире «Вечер. Live».
Читайте также
«У нас есть такое понятие, как прожиточный минимум. Он сейчас составляет почти 3 тысячи гривен. Это такая категория, которая вообще абстрактна, его нельзя так назвать, потому что нельзя прожить на такую ​​сумму. У нас есть даже такое понятие, как фактический прожиточный минимум, который в 3,5 раза больше. Но на него также невозможно прожить, хотя он определяется государством».
В то же время Гетманцев добавил, что в настоящее время в бюджете нет денег на серьезное повышение прожиточного минимума.

Прожиточный минимум в странах Евросоюза

Следует отметить, что этот показатель существует только в нескольких странах ЕС. В частности это:
  • Чехия — 138,35 евро (3 410 крон);
  • Эстония — 200 евро;
  • Польша — 237,97 евро (1 010 злотых);
  • Словакия — 273,99 евро;
  • Латвия — 430 евро;
  • Швеция — 554 евро (6 186 крон);
  • Германия — 563 евро;
  • Италия — 855 евро.
Инфографика: Новости.
Инфографика: Новости.
Остальные государства используют другие показатели для определения уровня жизни, например, социальный или физиологический прожиточный минимум, или устанавливают прожиточный минимум на уровне процента от медианного дохода.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems