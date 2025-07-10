Прожиточный минимум: как оценивают базовые потребности в Украине и ЕС — Finance.ua

Прожиточный минимум: как оценивают базовые потребности в Украине и ЕС Сегодня 21:03 — Личные финансы

Прожиточный минимум: как оценивают базовые потребности в Украине и ЕС

Прожиточный минимум — важный показатель, определяющий предел, ниже которого начинается бедность. В Украине этот предел уверенно можно считать далеким от реальности, тогда как в странах Европейского Союза он формируется с учетом реальных расходов на жилье, питание, транспорт и медицину.

Об этом пишут Новости. Live.

Прожиточный минимум в Украине

В нашем государстве общий показатель прожиточного минимума в 2025 году составляет 2920 грн (59,61 в пересчете на евро). Этой суммы якобы должно хватить для удовлетворения первоочередных потребностей каждого человека, таких как расходы на питание, непродовольственные товары и оплату ряда услуг, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни.

Кроме того, показатели ПМ используются как базовый ориентир для определения и расчета некоторых социальных выплат и стандартов:

пенсий;

социальной помощи;

налогов;

административных штрафов и т. д.

Социальные стандарты в Украине не отвечают современным потребностям и не могут гарантировать достойный уровень жизни граждан. Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в эфире «Вечер. Live»

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«У нас есть такое понятие, как прожиточный минимум. Он сейчас составляет почти 3 тысячи гривен. Это такая категория, которая вообще абстрактна, его нельзя так назвать, потому что нельзя прожить на такую ​​сумму. У нас есть даже такое понятие, как фактический прожиточный минимум, который в 3,5 раза больше. Но на него также невозможно прожить, хотя он определяется государством».

В то же время Гетманцев добавил, что в настоящее время в бюджете нет денег на серьезное повышение прожиточного минимума.

Прожиточный минимум в странах Евросоюза

Следует отметить, что этот показатель существует только в нескольких странах ЕС. В частности это:

Чехия — 138,35 евро (3 410 крон);

Эстония — 200 евро;

Польша — 237,97 евро (1 010 злотых);

Словакия — 273,99 евро;

Латвия — 430 евро;

Швеция — 554 евро (6 186 крон);

Германия — 563 евро;

Италия — 855 евро.

Инфографика: Новости.

Остальные государства используют другие показатели для определения уровня жизни, например, социальный или физиологический прожиточный минимум, или устанавливают прожиточный минимум на уровне процента от медианного дохода.

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