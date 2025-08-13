Объем IT-услуг составляет почти половину всего экспорта Украины (инфографика) — Finance.ua
Казна и Политика
43
В первом полугодии 2025 года экспорт компьютерных услуг из Украины увеличился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время доля телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в общей структуре экспорта выросла с 38,5 до 43%.
Об этом сообщает Ассоциация IT Ukraine со ссылкой на данные Национального банка.

Общий объем экспорта

Общий объем экспорта всех видов услуг в январе-июне 2025 года составил $7617 млн, что на 10,9% меньше, чем за тот же период 2024 года ($8548 млн). Несмотря на убыль, доля телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в структуре экспорта выросла с 38,5% ($3 291 млн) до 43% ($3 276 млн).
По словам исполнительного директора Ассоциации IT Ukraine Марии Шевчук, это свидетельствует об относительной устойчивости ІТ-отрасли даже в условиях всеобщего падения экспорта и войны. Основным двигателем остаются именно компьютерные услуги.

Экспорт компьютерных услуг

Наибольшую долю всех телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг традиционно занимают компьютерные. В первом полугодии 2025 года их экспорт составил $3210 млн, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года ($3207 млн).
Объем телекоммуникационных услуг за этот период снизился до 41 млн долларов против 59 млн долларов в 2024 году. Объем экспорта информационных услуг остался без изменений — 25 млн долларов.
В Офисе по развитию предпринимательства и экспорта отмечают, что в 2025 году динамика экспорта компьютерных услуг была неравномерной с периодическими колебаниями. Наибольший месячный прирост зафиксирован в феврале — 535 млн долларов (+9,41% к январю). Существенный рост наблюдался в апреле — 569 млн долларов (+4,21% к марту). Для сравнения, в 2024 году рекордным был март — 565 млн долларов (+9,28% к февралю).
Нисходящая динамика в 2025 году отмечалась в мае — 545 млн долларов (-4,22% к апрелю) и июне — 526 млн долларов (-3,49% к маю). Похожая ситуация была и в 2024 году, когда самые плохие показатели зафиксировали в июне — 512 млн долларов (-8,57% к маю).
Самые высокие объемы экспорта компьютерных услуг в 2025 году пришлись на апрель (569 млн долларов), март (546 млн долларов) и май (545 млн долларов).
В 2024 году лучшими были март (565 млн долларов), май (560 млн долларов) и апрель (545 млн долларов).
Самые низкие показатели в 2025 году зафиксированы в январе — 489 млн долларов, а в 2024-м — в январе (508 млн долларов), феврале (517 млн долларов) и июне (512 млн долларов).

Основные страны-потребители украинских ІТ-услуг:

  • США — 1,135 млрд долларов (-6,41% к 2024 году);
  • Великобритания — 283 млн долларов (+0,65%);
  • Мальта — 281 млн долларов (+10,82%);
  • Кипр — 231 млн долларов (+31,09%);
  • Израиль — 133 млн долларов (-13,09%);
  • Швейцария — 127 млн долларов (-7,4%);
  • Германия — 118 млн долларов (-7,93%);
  • Эстония — 100 млн долларов (+23,79%).
Наибольший рост экспорта компьютерных услуг за первое полугодие 2025 года зафиксирован в Финляндии — 13 млн долларов (+49,75%), Латвии — 7 млн долларов (+44,33%) и Люксембурге — 7 млн долларов (+35,43%). Наибольшее падение произошло в Австрии — 13 млн долларов (-43,99%) и Грузии — 4 млн долларов (-29,95%).
Напомним, ранее Львовский ІТ Кластер сообщал, что в июне 2025 года украинские ІТ-компании экспортировали услуг на 526 миллионов долларов. Это на 3,5% меньше, чем в мае и означает уменьшение валютных поступлений на 19 миллионов долларов. В то же время по сравнению с июнем 2024 года объем экспорта вырос на 2,7% или 14 миллионов долларов.
Совокупная экспортная выручка ІТ-услуг в первом полугодии текущего года составила 3,2 миллиарда долларов. Это на 0,1% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $3 миллиона.
📢 InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
