Раде предлагают увеличить расходы госбюджета еще более чем на 36 млрд грн: на что направят средства — Finance.ua

Раде предлагают увеличить расходы госбюджета еще более чем на 36 млрд грн: на что направят средства
Раде предлагают увеличить расходы госбюджета еще более чем на 36 млрд грн: на что направят средства

Парламенту предлагают рассмотреть законопроект по увеличению невоенных расходов госбюджета. Верховная Рада рассмотрит этот документ на следующей неделе.
Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
Так, бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект № 13439−3, который теперь в основном касается невоенных расходов.
Он предполагает увеличение финансирования на ряд направлений:
  • резервный фонд;
  • программы Минцифры (техника, дроны, гранты на defense tech);
  • школьное питание;
  • закупку лекарств для онкобольных, пациентов с редкими болезнями и другими тяжелыми диагнозами;
  • субвенции на военные лицеи, поддержку ветеранов и их семей;
  • обеспечение жильем внутриперемещенных лиц.
Для этого сокращают другие невоенные расходы, преимущественно за счет обслуживания госдолга, и перераспределяют часть налога на прибыль банков из бюджета Киева в государственный бюджет.
«Кстати, напомню, что невоенные расходы финансируются на средства международных партнеров и эти деньги (кроме гранта от Великобритании) пока нельзя направлять на нужды обороны», — написала депутат.
Напомним, недавно Рада увеличила расходы на армию более чем на 400 млрд.
По материалам:
Espreso.tv
