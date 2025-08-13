Нафтогаз получит от ЕБРР 500 млн евро на закупку газа: подписано самое крупное соглашение в Украине — Finance.ua

Нафтогаз получит от ЕБРР 500 млн евро на закупку газа: подписано самое крупное соглашение в Украине Сегодня 18:34 — Казна и Политика

НАК «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение на 500 млн евро на закупку газа.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Нафтогаз и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение — 500 млн евро на закупку газа», — заявила глава правительства.

Она подчеркнула, что впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины.

«Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы», — пояснила Свириденко.

Как добавил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, это самый крупный проект, который ЕБРР когда-либо подписывал в Украине, и один из крупнейших в истории банка в целом. Средства будут направлены на финансирование закупок природного газа.

«Это четкий сигнал, что наши партнеры понимают масштаб угроз, создаваемых россией. Энергетическая безопасность сегодня и энергонезависимость в будущем — наш стратегический приоритет», — отметил Корецкий.

Впервые кредит предоставляется под гарантию Европейского Союза по программе UIF Hi-Bar, не требующей государственной гарантии Украины.

Группа «Нафтогаз» будет закупать газ на конкурентных условиях у более чем 30 предварительно квалифицированных поставщиков на основе контрактов, заключенных в соответствии со стандартами Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET) — организации, которая объединяет более 120 европейских компаний и направлена на повышение прозрачности и эффективности европейского энергетического рынка.

