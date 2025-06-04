Нафтогаз привлечет более €36 миллионов кредита от ЕБРР для возобновления газодобычи — Finance.ua

Нафтогаз привлечет более €36 миллионов кредита от ЕБРР для возобновления газодобычи Сегодня 07:33 — Энергетика

Нафтогаз привлечет более €36 миллионов кредита от ЕБРР для возобновления газодобычи

Группа Нафтогаз привлечет кредит на сумму 36,4 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития для обновления бурового оборудования АО «Укргаздобыча».

Как передает Укринформ, об этом сообщает председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий в Фейсбуке

«Группа Нафтогаз привлекает €36,4 млн кредита от European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) для обновления бурового оборудования Укргаздобычи. Денежные средства пойдут на закупку новых мобильных буровых установок, используемых для капитального ремонта скважин», — написал Корецкий.

Он пояснил, что обновление оборудования позволит работать с более глубокими и более сложными скважинами и быстрее возобновлять добычу газа на существующих месторождениях.

Укрінформ По материалам:

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