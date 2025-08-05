Нафтогаз взыщет с россии 120 млн евро в Австрии — решение суда — Finance.ua
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Нафтогаз взыщет с россии 120 млн евро в Австрии — решение суда

Фондовый рынок
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Нафтогаз взыщет с россии 120 млн евро в Австрии — решение суда
Нафтогаз взыщет с россии 120 млн евро в Австрии — решение суда
Суд в Австрии разрешил компании «Нафтогаз» принудительно взыскать с россии 120 миллионов евро в виде имеющихся в стране активов. Это решение — часть дела о компенсации за незаконный захват россией имущества «Нафтогаза» во временно оккупированном Крыму.
Об этом говорится на официальном сайте НАК «Нафтогаз».
«Нефтогаз» получил возможность взыскать с россии средства через продажу на аукционе более 20 объектов недвижимости россии на территории Австрии. Общая стоимость этих активов превышает 120 млн евро. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях.
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Председатель правления НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий назвал решение австрийского суда «практическим шагом» и отметил, что компания продолжает судебные дела по принудительному взысканию средств с рф в других странах.
В апреле 2025 года суд в Париже вынес решение в пользу «Нафтогаза» в арбитраже против россии по взысканию компенсации за ущерб, нанесенный временной оккупацией Крыма. Суд начался в октябре 2016 года.
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В список имущества входили специальные разрешения на пользование недрами, оборудование и инфраструктура, права на эксплуатацию трубопроводов и газохранилищ, доли в собственности на газопроводы и более 675 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах.
Несмотря на арбитражное решение, россия отказывается выплатить Нафтогазу присужденную сумму. «Нафтогаз» инициировал международную кампанию по взысканию. Основная цель — обеспечить исполнение арбитражного решения в юрисдикциях, где у россии есть активы.
По материалам:
suspilne.media
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