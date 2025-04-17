Суд во Франции разрешил принудительное взыскание с россии 5 млрд долларов в пользу «Нафтогаза» — Finance.ua
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Суд во Франции разрешил принудительное взыскание с россии 5 млрд долларов в пользу «Нафтогаза»

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Суд во Франции разрешил принудительное взыскание с россии 5 млрд долларов в пользу «Нафтогаза»
Суд во Франции разрешил принудительное взыскание с россии 5 млрд долларов в пользу «Нафтогаза»
Суд Парижа признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение (exequatur) решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией активов Группы «Нафтогаз» в Крыму в объеме $5 млрд. Об этом пишет Нафтогаз.
«Этот результат — часть нашей глобальной кампании по принудительному исполнению решения арбитража. Это чрезвычайно важная юридическая победа НАК „Нафтогаз Украины“ и еще пяти компаний Группы. Она позволяет „Нафтогазу“ начать процедуру взыскания на территории Франции», — пояснил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.
В рамках этого процесса «Нафтогаз» уже зарегистрировал обременение на ряд активов, принадлежащих российскому государству и расположенных во Франции, общей стоимостью более 120 млн евро. Это первый шаг к принудительному исполнению решения арбитража.
Французское производство ведет парижская юридическая фирма по разрешению споров Le 16 Law. Команду возглавляют партнеры Жюли Спинелли и Александра Секели при поддержке младших юристов Полин Гадд, Карла Шимуры и Эммы Руби. Процесс получения судебного решения о признании и разрешение на выполнение окончательного решения арбитража был осуществлен командой Le 16 Law полностью на условиях pro bono.
«Нафтогаз» продолжает делать все возможное, чтобы приблизить исполнение арбитражного решения.
«Мы уже имеем определенные успехи и в нескольких других юрисдикциях, в частности, в Великобритании и Финляндии. Мы настроены взыскать полную сумму компенсации и защитить права украинских государственных предприятий на международной арене», — подчеркнул глава Группы «Нафтогаз».
Напомним, в октябре 2016 года «Нафтогаз» начал арбитражное производство против россии, требуя компенсацию за незаконный захват москвой имущества Группы с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и россией.
«Нафтогаз» был ведущим участником рынка природного газа в Крыму, осуществляя деятельность по разведке, добыче, транспортировке, хранению, переработке и распределению газа.
По материалам:
Finance.ua
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