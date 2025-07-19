В 2025 году дефицит платежных операций может составлять более 16%, — Гетманцев Сегодня 09:22 — Казна и Политика

В 2025 году дефицит платежных операций может составлять более 16%, — Гетманцев

В 2025 году в Украине дефицит платежных операций может составить более 16%.

Об этом заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью для «Новости.Live».

По его словам, в настоящее время в стране существует дисбаланс текущих операций. Гетманцев отмечает, что в 2024 году дефицит был на уровне 8,4%. А в 2025 году прогнозируемый — 16,5%.

«Это очень большой процент. И это свидетельствует о том, что мы продаем меньше, чем покупаем. И это очень плохо. Это и давление на гривну, и давление на макрофинансовую стабильность», — пояснил он.

В то же время Гетманцев отметил, что если бы эта разница покрывалась за счет прямых иностранных инвестиций, это было бы нормально, потому что создавались бы новые рабочие места и Украина продавала бы свои товары. Но, как отметил нардеп, разница покрывается за счет неритмичной помощи наших партнеров.

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