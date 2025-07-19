В 2025 году дефицит платежных операций может составлять более 16%, — Гетманцев — Finance.ua
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В 2025 году дефицит платежных операций может составлять более 16%, — Гетманцев

Казна и Политика
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В 2025 году дефицит платежных операций может составлять более 16%, — Гетманцев
В 2025 году дефицит платежных операций может составлять более 16%, — Гетманцев
В 2025 году в Украине дефицит платежных операций может составить более 16%.
Об этом заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью для «Новости.Live».
По его словам, в настоящее время в стране существует дисбаланс текущих операций. Гетманцев отмечает, что в 2024 году дефицит был на уровне 8,4%. А в 2025 году прогнозируемый — 16,5%.
«Это очень большой процент. И это свидетельствует о том, что мы продаем меньше, чем покупаем. И это очень плохо. Это и давление на гривну, и давление на макрофинансовую стабильность», — пояснил он.
В то же время Гетманцев отметил, что если бы эта разница покрывалась за счет прямых иностранных инвестиций, это было бы нормально, потому что создавались бы новые рабочие места и Украина продавала бы свои товары. Но, как отметил нардеп, разница покрывается за счет неритмичной помощи наших партнеров.
По материалам:
Novyny.live
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