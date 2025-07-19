В Министерстве окружающей среды оценили экологические убытки Украины от войны — Finance.ua

В Министерстве окружающей среды оценили экологические убытки Украины от войны Сегодня 08:18 — Казна и Политика

В Министерстве окружающей среды оценили экологические убытки Украины от войны

В Украине за время боевых действий зафиксировано более 9 тысяч случаев экологического ущерба, а общий размер нанесенного ущерба превысил 108 миллиардов евро.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук отметила, одними из самых шокирующих случаев разрушения украинской окружающей среды россией является подрыв Каховской дамбы, отравление реки Сейм, попадание в НБК ЧАЭС.

По ее словам, около 23% общей территории Украины все еще заминировано.

Ущерб гидротехнической инфраструктуре оценивается в минимум 746 миллионов долларов, а потребности на восстановление — почти в 11 миллиардов долларов.

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«10,6 трлн евро — убытки сферы недропользования Украины. Около 50% важнейших, так называемых критических минеральных ресурсов Украины, находятся в оккупированных россией регионах», — заявила министр.

Гринчук также рассказала о ключевых достижениях Украины, в частности, законопроекте «О зеленом восстановлении», платформе «Green Recovery», которая уже аккумулировала 20 млн евро, восстановлении лесов, строительстве реабилитационных центров для животных и масштабном разминировании лесных территорий.

Напомним, по прогнозу ПРООН, стоимость послевоенного восстановления Украины в течение следующих десяти лет составит примерно 524 миллиарда долларов США. Это примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП в 2024 году.

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