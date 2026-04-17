В 2025 году налоговые поступления достигли 35,9% ВВП — Минфин
Украина по-прежнему привержена исполнению обязательств перед МВФ, Всемирным банком и ЕС. В 2025 году налоговые поступления достигли 35,9% ВВП.
Об этом сообщил глава Минфина.
Только за первый квартал 2026 года внутренние доходы бюджета составили 17 млрд долларов США, превысив плановые показатели.
Такие результаты свидетельствуют об эффективности внедренных реформ и их ощутимом влиянии на укрепление финансовой состоятельности государства.
Международные партнеры отметили стабильность Украины в условиях войны. Несмотря на массированные атаки на энергетическую инфраструктуру и сложную зиму, страна смогла сохранить макрофинансовую стабильность и продолжает восстанавливать контроль над территориями.
Сергей Марченко также призвал международных партнеров усилить санкционное давление на россию и не допустить использования ею глобальных кризисных ситуаций для усиления своих ресурсов.
