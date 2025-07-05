Скільки коштів знадобиться на відновлення України протягом наступного десятиліття: прогноз ПРООН — Finance.ua

Скільки коштів знадобиться на відновлення України протягом наступного десятиліття: прогноз ПРООН Сьогодні 08:10 — Казна та Політика

Скільки коштів знадобиться на відновлення України протягом наступного десятиліття: прогноз ПРООН

Вартість післявоєнної відбудови України протягом наступних десяти років становитиме приблизно 524 мільярди доларів США. Це приблизно в 2,8 раза перевищує номінальний ВВП 2024 року.

Про це сказав виконувач обов’язків постійного представника Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні Христофорос Політіс.

Скільки коштів уже залучено

Очільник ПРООН вказав, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було мобілізовано понад $1 млрд грантів, але порівняно з реальною потребою цього недостатньо.

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За словами Політіса, приватний сектор у процесі відновлення України є не лише партнером, а й «ключовим механізмом» для зміцнення стійкості та поліпшення життя українців.

Які умови необхідні для відбудови

Керівник ПРООН також вказав на необхідність створення безпечного середовища для реалізації проєктів.

«Екосистема працюватиме лише за умови, що у нас також будуть три елементи, які будуть безпечними. Перш за все, інвестування в людський капітал… Друге — це локалізація… Третє — розвиток та інноваційне фінансування», — сказав Політіс.

Він пояснив, що інвестиції в людський капітал — це освіта, охорона здоров’я, зайнятість, житло, соціальний захист.

Локалізація — це посилення спроможностей органів місцевого самоврядування, зокрема громад, щоб забезпечити не лише відбудову, а й повернення людей до своїх домівок.

Інноваційне фінансування — розробка нових моделей для залучення приватного капіталу.

«Наша амбітна мета — сприяти інвестиціям у розмірі $4−5 інвестицій на кожен долар, вкладений у програму ПРООН у період 2025−2029 років», — наголосив Політіс.

Укрінформ За матеріалами:

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