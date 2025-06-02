Для відновлення портової інфраструктури України треба щонайменше €1 мільярд — Мінрозвитку Сьогодні 01:51 — Казна та Політика

Для відновлення української портової інфраструктури потрібно не менше 1 мільярда євро.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба під час виступу на міжнародному безпековому форумі Black Sea Security Forum в Одесі.

«На сьогодні пошкоджено майже 400 об’єктів портової інфраструктури. За попередніми підрахунками, вартість відновлення портової інфраструктури України становить щонайменше 1 мільярд євро. Ці цифри лягають в основу стратегічного плану відновлення», — сказав Кашуба.

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За його словами, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської збройної агресії пошкоджено 31 цивільне судно, 106 працівників морської галузі загинули або зазнали поранень.

Водночас Кашуба наголосив, що попри російські атаки порти Великої Одеси від початку роботи морського коридору з 2023 року обробили 123 млн тонн вантажу, з них 70 млн тонн — це агропродукція. Щодо Дунайських портів, то протягом 2025 року вони вже обробили 4,5 млн тонн вантажу, додав заступник міністра.

Укрінформ За матеріалами:

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