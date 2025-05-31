Скільки коштів потрібно на відновлення української транспортної системи — Finance.ua

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Скільки коштів потрібно на відновлення української транспортної системи

Казна та Політика
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Скільки коштів потрібно на відновлення української транспортної системи
Скільки коштів потрібно на відновлення української транспортної системи
Сума збитків, завданих українській транспортній системі, оцінюється у понад 36 млрд грн. Водночас, потреби у відновленні системи вже перевищують 77 млрд грн.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
Під час міністерського засідання в рамках форуму обговорювалися проєкти у сфері транспорту та механізм функціонування спеціального фонду для реалізації наступних проектів.
На засіданні були присутні понад 30 країн і міжнародних організацій.
Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач зауважив, що наша країна вже має два проєкти, напрацьовані в рамках Міжнародного транспортного форуму. Але делегація України працює над тим, щоб їх було більше.
Нагадаємо, Україна використовуватиме штучний інтелект для опрацювання даних задля встановлення точної суми збитків, які завдала росія. Також за допомогою ШІ здійснюватиметься пошук військових злочинців тощо.
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