ЕС выделит Украине до 2,7 млрд евро Сегодня 10:00 — Казна и Политика

ЕС выделит Украине до 2,7 млрд евро

Европейский Союз планирует выделить Украине от 2,5 до 2,7 млрд евро после того, как на прошлой неделе парламент страны закончил необходимые реформы.

Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, передает Reuters

Когда будут деньги

Она подчеркнула, что ЕС обязательно предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро после выборов в Венгрии, которые привели к отставке премьер-министра Виктора Орбана.

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит финансирования Украины в размере 52 млрд долларов в 2026 году будет возмещен, как только кредит ЕС станет доступным, однако добавил, что его правительство до сих пор ведет переговоры о покрытии ожидаемого дефицита в 2027 году.

По словам Кос, деньги будут выделены из фонда ЕС для Украины, который идет отдельно от кредита в размере 90 млрд евро.

«Существует план для Украины, в котором предусмотрены 173 реформы, которые они должны провести… и если они их выполнят, мы сможем предоставить им средства», — подчеркнула комиссар для агентства Reuters после мероприятия, которое состоялось во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в столице США.

Также она поприветствовала недавние результаты выборов в Венгрии, которая блокировала предоставление гораздо большего кредита ЕС Украине.

«Шансы на то, что Украина получит кредит в размере 90 миллиардов евро, составляют 100%, и мы уже ведем переговоры. Наш президент разговаривал с будущим, возможным новым премьер-министром Венгрии Петером Мадяром, и я думаю, что мы сможем реализовать это очень скоро. Я очень счастлива, потому что, наконец, могу выполнить обещание, Европейский Союз может выполнить то, что мы обещали. Иногда это занимает время, да, действительно. Но то, что мы обещаем, мы выполняем», — сказала Кос.

УНІАН

