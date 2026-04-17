Украина выполнила 533 из 806 мероприятий Матрицы реформ — Минфин

Министр финансов Украины Сергей Марченко полях Весенних собраний Международного валютного фонда и Всемирного банка

Украина по состоянию на апрель 2026 года выполнила 533 мероприятия из Матрицы реформ, которая содержит 510 условий и рекомендаций с 806 мероприятиями в рамках различных программ сотрудничества с международными партнерами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи министра Сергея Марченко с министрами финансов стран-партнеров на полях весенних собраний МВФ и Всемирного банка.

«По состоянию на апрель 2026 года Матрица реформ содержит 510 условий и рекомендаций с 806 индикаторами (мерами) в рамках различных программ сотрудничества с международными партнерами. В настоящее время уже выполнено 533 мероприятия», — говорится в сообщении.

Украина также получила полный набор условий по всем 6 переговорным кластерам из ЕС. На сегодняшний день общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации составляет 84%, а в рамках Плана Украины для Ukraine Facility реализовано 81 из 151 шага.

В 2026 году потребность в бюджетной поддержке достигает 52 млрд. долларов США. В этом году на нужды обороны направляется 27,2% ВВП. Это на 3,7 млрд. долларов США больше, чем в 2025 году.

Всемирный банк

В 2026 году Украина в целом привлекла 6,8 млрд долларов США внешнего финансирования, 5,3 млрд долларов из них поступили через проекты Всемирного банка.

Благодаря привлеченным через различные механизмы Банка средствам Минфин может поддерживать ликвидность государственного бюджета, реализовывать институциональные и структурные реформы, внедрять инвестиционные проекты, отвечающие стратегическим приоритетам восстановления.

Украина уже получила более 71 млрд. долларов США бюджетной поддержки от международных партнеров через проекты Всемирного банка с 2022 года. Эти средства были направлены на приоритетные расходы в социальной сфере и на поддержку экономического обновления.

Европейский инвестиционный банк

ЕИБ продолжит финансирование восстановления жилья и критической инфраструктуры в общинах (водоснабжение, транспорт), пострадавших от обстрелов.

Портфель проектов ЕИБ в Украине — один из крупнейших среди международных финансовых институтов и насчитывает 27 проектов на общую сумму 4,7 млрд евро.

Проекты сосредоточены преимущественно в сферах развития транспортной инфраструктуры, восстановления социальной инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения), повышения энергоэффективности общественных зданий, в частности, учреждений высшего образования, восстановления энергетических объектов и критической инфраструктуры, а также закупки подвижного состава городского общественного транспорта.

