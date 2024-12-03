Минфин обновил Матрицу реформ — Finance.ua

Минфин обновил Матрицу реформ Сегодня 17:44 — Казна и Политика

Минфин обновил Матрицу реформ

Министерство финансов обновило Матрицу реформ — аналитический инструмент с условиями и рекомендациями международных партнеров Украины.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Обновленная Матрица реформ включает 325 условий и рекомендаций, которым соответствует 531 индикатор для выполнения на ближайшие 10 лет. Все мероприятия представлены в таких официальных документах как:

Отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС;

Программа МВФ Extended Fund Facility;

План Украины для финансового инструмента ЕС Ukraine Facility;

Условия кредитного инструмента Всемирного банка Development Policy Loan.

Увеличение количества условий в обновленной Матрице реформ обусловлено пересмотром программ сотрудничества с международными партнерами.

Несмотря на войну и вызовы, при поддержке партнеров, Украина продолжает внедрять структурные реформы, которые закладывают фундамент и способствуют долгосрочному росту Украины на пути к интеграции в ЕС.

Среди приоритетных направлений: правосудие, фундаментальные права и безопасность, энергетика, финансовые услуги, финансовые и бюджетные положения.

Кроме того, внедрение мер по Матрице реформ предполагает привлечение финансовой поддержки для обеспечения приоритетных бюджетных потребностей.

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В части выполнения условий и рекомендаций Матрица реформ отслеживает результаты с начала 2024 года. За три квартала Украина уже выполнила 199 индикаторов, а 91 индикатор был выполнен именно за третий квартал этого года. Отметим, что Министерство финансов ответственно за 55 индикаторов, из которых уже выполнено 32.

Условия программ финансовой поддержки по результатам мониторинга первых трех кварталов 2024 года выполнены полностью и в соответствии с согласованными с международными партнерами сроками.

Матрица реформ позволяет гражданам Украины, иностранным партнерам легко и быстро находить информацию о сроках, графиках, ответственных за выполнение условий в разных сферах, влияние на экономику.

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