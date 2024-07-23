Матрица реформ: Минфин обновил условия и рекомендации международных партнеров — Finance.ua
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Матрица реформ: Минфин обновил условия и рекомендации международных партнеров

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Матрица реформ: Минфин обновил условия и рекомендации международных партнеров
Матрица реформ: Минфин обновил условия и рекомендации международных партнеров
Министерство финансов обновило Матрицу реформ по состоянию на конец июня 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Обновленная Матрица реформ включает 314 реформационных мер, которым соответствует 520 индикаторов к выполнению. Все мероприятия представлены в следующих официальных документах:
  • Отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС;
  • Программа МВФ Extended Fund Facility;
  • План Украины по финансовому инструменту ЕС Ukraine Facility;
  • Условия кредитного инструмента Всемирного банка Development Policy Loan.
Среди приоритетных направлений: правосудие, фундаментальные права и безопасность, энергетика, финансовые услуги, финансовые и бюджетные положения.
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«Внедрение мер по Матрице реформ будет способствовать евроинтеграционному пути Украины, усилению конкурентоспособности экономики, а также позволит привлечь финансовую поддержку, предусмотренную вышеупомянутыми программами сотрудничества», — говорится в сообщении.
Там отметили, что увеличение количества условий в обновленной Матрице реформ обусловлено, во-первых, пересмотром программ сотрудничества с международными партнерами, во-вторых, учетом мер на последующие годы. Ранее инструмент включал условия преимущественно на 2024 год.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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