Матрица реформ: Минфин обновил условия и рекомендации международных партнеров — Finance.ua

Матрица реформ: Минфин обновил условия и рекомендации международных партнеров Сегодня 09:48

Матрица реформ: Минфин обновил условия и рекомендации международных партнеров

Министерство финансов обновило Матрицу реформ по состоянию на конец июня 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Обновленная Матрица реформ включает 314 реформационных мер, которым соответствует 520 индикаторов к выполнению. Все мероприятия представлены в следующих официальных документах:

Отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС;

Программа МВФ Extended Fund Facility;

План Украины по финансовому инструменту ЕС Ukraine Facility;

Условия кредитного инструмента Всемирного банка Development Policy Loan.

Среди приоритетных направлений: правосудие, фундаментальные права и безопасность, энергетика, финансовые услуги, финансовые и бюджетные положения.

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«Внедрение мер по Матрице реформ будет способствовать евроинтеграционному пути Украины, усилению конкурентоспособности экономики, а также позволит привлечь финансовую поддержку, предусмотренную вышеупомянутыми программами сотрудничества», — говорится в сообщении.

Там отметили, что увеличение количества условий в обновленной Матрице реформ обусловлено, во-первых, пересмотром программ сотрудничества с международными партнерами, во-вторых, учетом мер на последующие годы. Ранее инструмент включал условия преимущественно на 2024 год.

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