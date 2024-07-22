Реструктуризация долга Украины: в Минфине назвали новые сроки погашения — Finance.ua

Реструктуризация долга Украины: в Минфине назвали новые сроки погашения Сегодня 15:06

Реструктуризация долга Украины: в Минфине назвали новые сроки погашения, depositphotos.com

Украина обнародовала заявление на Лондонской фондовой бирже, в котором сообщила, что в результате закрытых встреч с 12 по 19 июля с Комитетом держателей еврооблигаций Украины были достигнуты принципиальные договоренности о реструктуризации суверенных долговых ценных бумаг, выпущенных на международных рынках капитала, на сумму 23,4 млрд долларов США.

Что это даст?

Достижение принципиальных договоренностей — это важный этап процесса реструктуризации государственного внешнего коммерческого долга Украины. Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,172 миллиарда долларов США состоится в 2029 году. Для сравнения, без реструктуризации основная сумма долга в размере 9,381 миллиарда долларов США (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Согласно достигнутым договоренностям, будут выпущены новые еврооблигации: четыре серии Облигаций A с погашением в 2029, 2034, 2035 и 2036 годах и четыре серии Облигаций B с погашением в 2030, 2034, 2035 и 2036 годах.

Купонные платежи Облигаций A: 1,75% в 2024—2025 годах, 4,5% в 2026 — первом полугодии 2027 года, 6% во втором полугодии 2027−2033 годов и 7,75% начиная с 2034 года и далее.

Купонные платежи Облигаций B: отсутствуют до второй половины 2027 года, далее 3% со второго полугодия 2027 года до 2033 года и повышение до 7,75% с 2034 года и далее.

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Достигнутые договоренности поддерживаются Комитетом кредиторов Украины и отвечают целевым показателям программы Механизма расширенного финансирования МВФ, в частности:

соотношение долга к ВВП будет составлять 82% к концу 2028 года, соотношение долга к ВВП будет составлять 65% к концу 2033 года, средняя потребность в финансировании будет на уровне 8% ВВП в 2028 — 2033 годах.

В настоящее время Украина намерена совершить соглашение по реструктуризации как можно скорее при условии готовности документации.

«Достигнутые договоренности предусматривают уменьшение долга Украины через номинальное снижение стоимости еврооблигаций на 37% на начальном этапе, что уменьшит объем долга на 8,67 миллиарда долларов США, и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%. Этот уровень, который позволит нам восстановить долговую устойчивость, выполнить цели программы МВФ и соблюсти договоренности с международными партнерами, в частности, с Группой кредиторов Украины.

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Соглашение обеспечит экономию 11,4 млрд долларов США на обслуживании долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит 22,75 млрд долларов США. Это высвободит жизненно необходимые финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию нашей страны.

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