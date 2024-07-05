Украина стала второй в списке должников МВФ из-за очередного транша — Finance.ua

Украина стала второй в списке должников МВФ из-за очередного транша Сегодня 17:01 — Казна и Политика

Украина стала второй в списке должников МВФ из-за очередного транша

Долг Украины перед МВФ увеличился до $13,85 млрд после получения транша в размере $2,2 млрд, что делает его вторым крупнейшим должником после Аргентины.

Об этом свидетельствуют данные МВФ.

После получения от МВФ пятого транша в размере 2,2 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования Extended Fund Facility долг Украины вырос до 13,85 млрд долларов. Теперь Украина находится на втором месте в «списке должников» после Аргентины, имеющей обязательства перед МВФ в размере 40,94 млн долларов.

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Долгое время вторым самым крупным должником оставался Египет. Сейчас его долг перед МВФ составляет 13,59 млрд долларов, что на 0,26 млрд долларов меньше долга Украины.

Суммарно на троих крупнейших заемщиков МВФ приходится почти половина (46%) всех кредитов фонда. В общей сложности непогашенные кредиты перед фондом имеют 94 страны.

Общая сумма непогашенной задолженности перед МВФ на 4 июля 2024 года составила 150,44 млрд долларов.

Согласно данным на сайте МВФ, к крупным должникам относятся также:

Эквадор (8,55 млрд долларов),

Пакистан (8,37 млрд долларов),

Ангола (3,95 млрд долларов),

Колумбия (3,71 млрд долларов),

Кения (3,39 млрд долларов),

Гана (3,05 млрд долларов),

Кот-д'Ивуар (3,04 млрд долларов),

Бангладеш (2,84 млрд долларов),

Коста-Рика (2,67 млрд долларов).

Из европейских стран, кроме Украины, долг перед МВФ имеют:

Сербия (1,25 млрд долларов),

Молдова (910,40 млн долларов),

Грузия (569,89 млн долларов),

Северная Македония (361,32 млн долларов),

Армения (294,38 млн долларов),

Босния и Герцеговина (265,86 млн долларов),

Албания (200,34 млн долларов),

Косово (78,41 млн долларов),

Черногория (39,95 млн долларов).

УНН По материалам:

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