С начала войны государственный долг в гривне увеличился на 124%: на сколько в валюте — Finance.ua

С начала войны государственный долг в гривне увеличился на 124%: на сколько в валюте Сегодня 08:00 — Казна и Политика

С начала войны государственный долг в гривне увеличился на 124%: на сколько в валюте

По состоянию на 31 мая 2024 г. государственный и гарантированный государством долг составил 6 115,3 млрд грн, в валютном эквиваленте — 151 млрд дол. В мае динамика госдолга определялась девальвацией гривны.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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В мае государственный долг в гривне вырос на 1,7% (+105 млрд грн), в валютном эквиваленте уменьшился на 0,35% (-0,5 млрд долл.).

«На фоне отсутствия новых значительных заимствований на внутреннем и внешнем рынках такая разнонаправленная динамика определялась ослаблением официального курса гривны. За отчетный месяц гривна девальвировала против доллара на 2%, евро — на 3%. Это прежде всего увеличило гривневый эквивалент валютной части государственного долга и, наоборот, уменьшило валютный эквивалент гривневой части госдолга», — объяснил Гетманцев.

Структура государственного долга:

72,1% - внешний долг, 27,9% - внутренний (до войны 61% и 39% соответственно);

74,6% - долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 25,4% - долг в гривне (до войны 65,1% на 34,9%).

По словам нардепа, с начала войны государственный долг в гривне увеличился на 124% (+3,39 трлн грн), в валютном эквиваленте — на 62% (+57,7 млрд долл.).

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«Большая часть прироста государственного долга во время войны обуславливается ссудами от официальных кредиторов, предоставляемых на исключительно льготных условиях. При этом часть внешнего долга перед Парижским клубом уже реструктуризирована до марта 2027 года. Новая реструктуризация долга перед коммерческими кредиторами (владельцами еврооблигаций, ВВП-варрантов) ожидаемо является более сложным соглашением, но, уверен, оно будет заключено при поддержке МВФ и стран G-7 и будет исходить прежде всего из необходимости сохранения долговой устойчивости Украины в условиях продолжающейся российской агрессии», — подытожил Гетманцев.

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