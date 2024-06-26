Госдолг Украины за месяц вырос на 100 млрд гривен — Finance.ua
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Госдолг Украины за месяц вырос на 100 млрд гривен

Казна и Политика
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Госдолг Украины за месяц вырос на 100 млрд гривен
Госдолг Украины за месяц вырос на 100 млрд гривен
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая 2024 года составил 6 трлн 115 млрд гривен, или 150,99 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.
В мае 2024 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 105 млрд гривен (на 1,7%). В долларовом эквиваленте долг снизился на 0,53 млрд долларов (на 0,3%).
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Основной причиной роста долга в гривневом эквиваленте стала девальвация гривны. Средний официальный курс доллара вырос на 0,9% до 39,71 грн/доллар.
По данным НБУ, в мае Украина получила всего 20 млн долларов международной помощи — от Всемирного банка.
В то же время Украина уплатила Международному валютному фонду 240,8 млн долларов, 42,9 млн долларов — ЕИБ, 30,7 млн ​​долларов — ЕБРР, 21,3 млн долларов Всемирному банку.

Справка Finance.ua:

  • в апреле 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 86,17 миллиарда гривен или на $0,47 млрд (в эквиваленте). По состоянию на конец апреля госдолг составил 6 010,42 млрд грн, или $151,52 млрд;
  • Министерство финансов Украины продолжает переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций, в том числе о частичном списании долга, в ближайшее время переговоры будут публичными, заявил министр Сергей Марченко;
  • если пересчитать объем долга по состоянию на конец прошлого года на каждого украинца, сумма долга достигнет 162,3 тыс. грн.
По материалам:
РБК-Україна
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