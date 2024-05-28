Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень: Гетманцев назвав причини — Finance.ua

Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень: Гетманцев назвав причини Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень: Гетманцев назвав причини

У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Станом на кінець квітня держборг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Як змінився держборг

державний та гарантований державою зовнішній борг станом на 30 квітня складав 4 298,92 млрд грн (71,52% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 108,37 млрд дол.;

державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 711,50 млрд грн (28,48%) або 43,14 млрд дол.

Як повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram, приріст за місяць обумовлюється запозиченнями на внутрішньому ринку та отриманням траншу на 1,5 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Структура державного боргу (на кінець квітня):

71,5% - зовнішній борг, 28,5% - внутрішній (до війни 61% і 39% відповідно);

74,1% - борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 25,9% - борг у гривні (до війни 65,1% на 34,9%).

«Загалом з початку війни державний борг у гривні збільшився майже у 2,2 рази (+3,28 трлн грн), у валютному еквіваленті - на 62,4% (+58,2 млрд дол.)», — додав Гетманцев.

Перспективи врегулювання державного боргу

Нардеп нагадав, що, за оцінками МВФ, відношення держборгу до ВВП зросте до 94% ВВП у 2024 році (проти 49% ВВП у 2021). Це обумовлено виключно повномасштабною війною.

«Зростання державного боргу під час війни є об'єктивною даністю. Так чи інакше всі великі війни фінансувались за рахунок підвищення податків, нарощування державного боргу і допомоги союзників. Доля найбільшої частини держборгу — перед офіційними кредиторами — вирішуватиметься після війни і за наслідками її завершення», — пояснив Гетманцев.

До цього часу Україна продовжить поводити себе як відповідальний боржник, уникаючи одностороннього дефолту та невиконання зобов’язань, але водночас реструктуризуючи частину зовнішнього боргу для полегшення боргового навантаження на бюджет воюючої країни.

При цьому держава продовжить повністю обслуговуватиме ОВДП, що залучаються через аукціони, за потреби здійснюючи реструктуризацію (ре-профайлінг) ОВДП у портфелі Національного банку.

Головні боргові події цього року

Реструктуризація державного боргу перед комерційними зовнішніми кредиторами (тримачами єврооблігацій, ВВП-варантів), що має бути фіналізована до серпня цього року. Сек’юритизація потоку доходів від заморожених російських суверенних активів з метою надання пільгового кредиту Україні на суму до 50 млрд дол., починаючи з 2025 року.

Довідка Finance.ua:

як писав раніше портал Oboz.ua, якщо перерахувати обсяг боргу станом на кінець минулого року на кожного українця, сума боргу сягне 162,3 тис. грн;

народний депутат Данило Гетманцев повідомляв, що в березні державний борг збільшився на 5% (+7,4 млрд дол.). Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг становив 5 924,3 млрд грн або 151,1 млрд дол. у валютному еквіваленті. За його словами, більші темпи зростання держборгу у гривні (порівняно із валютним еквівалентом) пов’язані із девальвацію національної валюти проти американського долара на 2,6% у березні;

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України нинішнього року до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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