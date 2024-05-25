Україна на третьому місці за рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором — МВФ (інфографіка) — Finance.ua
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Україна на третьому місці за рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором — МВФ (інфографіка)

Казна та Політика
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Україна на третьому місці за рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором — МВФ (інфографіка)
Україна на третьому місці за рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором — МВФ (інфографіка)
Україна опинилась на третьому місці у світі за рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором. Загальна сума кредитів перевищила 9 мільярдів доларів.
Про це повідомляє видання Ceoworld, посилаючись на звіт МВФ.
Зазначається, що більше боргів в антирейтингу тільки в Аргентини та Єгипту.
За даними МВФ, заборгованість України становить майже 5% ВВП.
До п’ятірки набільших боржників МВФ потрапили:
  • Аргентина — 30 987 500 000 доларів;
  • Єгипет — 10 854 130 844 доларів;
  • Україна — 9 004 759 174 доларів;
  • Пакистан — 6 546 500 003 доларів;
  • Еквадор — 5 768 162 502 доларів.
Україна на третьому місці за рівнем заборгованості перед міжнародним кредитором — МВФ (інфографіка)
Держави позичають гроші у МВФ, аби подолати економічну кризу, стабілізувати свою валюту і пом’якшити труднощі із платіжним балансом.
Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд прогнозував збільшення загального державного боргу України нинішнього року до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше.

Довідка Finance.ua:

  • протягом першого кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 404,8 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - на 5,7 млрд дол. США;
  • як писав раніше портал Oboz.ua, якщо перерахувати обсяг боргу станом на кінець минулого року на кожного українця, сума боргу сягне 162,3 тис. грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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