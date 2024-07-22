Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу

1
Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу
Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу
Украина достигла принципиальных договоренностей с комитетом держателей еврооблигаций.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 млрд долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд — до 2033 года», — написал он.
Таким образом, Украина сможет высвободить ресурсы на насущные нужды: оборону, социальную защиту и восстановление.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщалось ранее, 17 июня правительство Украины публично сообщило, что с 3 по 14 июня Украина проводила закрытые встречи с представителями Комитета держателей еврооблигаций, в состав которого входят крупные институциональные и другие долгосрочные инвесторы, владеющие около 20% еврооблигаций Украины.
  • Целью встреч было обсуждение условий реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций Украины, которая должна состояться до 1 августа 2024 года, сбор отзывов от рынка и согласование структуры, которая была бы удовлетворительной для всех сторон и позволила бы Украине достичь долговой устойчивости в соответствии с требованиями программы Международного валютного фонда.
  • Оба варианта предложения реструктуризации долга Украины предусматривают номинальное снижение долга от 25% до 60% в зависимости от темпов восстановления страны в течение периода действия Программы МВФ.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.