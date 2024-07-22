Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу — Finance.ua

Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу Сегодня 11:12

Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу

Украина достигла принципиальных договоренностей с комитетом держателей еврооблигаций.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 млрд долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд — до 2033 года», — написал он.

Таким образом, Украина сможет высвободить ресурсы на насущные нужды: оборону, социальную защиту и восстановление.

Справка Finance.ua:

Как сообщалось ранее, 17 июня правительство Украины публично сообщило, что с 3 по 14 июня Украина проводила закрытые встречи с представителями Комитета держателей еврооблигаций, в состав которого входят крупные институциональные и другие долгосрочные инвесторы, владеющие около 20% еврооблигаций Украины.

Целью встреч было обсуждение условий реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций Украины, которая должна состояться до 1 августа 2024 года, сбор отзывов от рынка и согласование структуры, которая была бы удовлетворительной для всех сторон и позволила бы Украине достичь долговой устойчивости в соответствии с требованиями программы Международного валютного фонда.



Оба варианта предложения реструктуризации долга Украины предусматривают номинальное снижение долга от 25% до 60% в зависимости от темпов восстановления страны в течение периода действия Программы МВФ.



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