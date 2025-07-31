Более 3 миллионов украинцев уехали из страны и не вернулись с начала войны — Finance.ua

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Более 3 миллионов украинцев уехали из страны и не вернулись с начала войны

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Более 3 миллионов украинцев уехали из страны и не вернулись с начала войны
Более 3 миллионов украинцев уехали из страны и не вернулись с начала войны
Около 3 млн украинцев уехали и не вернулись с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает Опендатабот.
Отмечается, что Государственная пограничная служба зафиксировала более 16,4 млн пересечений границы (в целом выездов и возвращений) за первое полугодие 2025 года. 85% или 14,08 млн пересечений границы приходится на украинцев.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
«250 тысяч граждан, пересекших границу в этом году, не вернулись обратно в Украину. Это на 4% больше, чем за тот же период в прошлом году», — говорится в сообщении.
Речь идет об официальных пересечениях государственной границы. «Случаи „переплыва Тисы“ или выезда через временно оккупированные территории достоверно отследить невозможно», — добавили аналитики.
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7,17 млн граждан выехали из Украины с января по июнь, а вернулись — 6,92 млн.
«Таким образом, в этом году страну покинуло на 250 тысяч человек больше, чем вернулось. Впрочем, это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда разница составляла 404 тысячи. В общей сложности с начала полномасштабной уехали и не вернулись более 3 миллионов граждан», — свидетельствует аналитика.
В среднем ежемесячно украинцы пересекают границу 2,35 млн раз. Меньше всего — в феврале (1,78 млн), больше всего — в июне (3,13 млн). Июнь, июль и август традиционно являются пиковыми месяцами: именно на этот период приходится треть всех годовых пересечений границы.
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Напомним, в исследовании, проведенном ГО EasyBusines и Центром экономического восстановления (ЦЭВ) сказано, что невозвращение вынужденных мигрантов на Родину обойдется Украине в $113 млрд недополученного ВВП за 10 лет (в ценах 2021 года).
Даже если большинство мигрантов вернутся, чтобы расти с темпом 7% в год, до 2032 года Украине нужно привлечь от 3,1 до 4,5 млн человек рабочей силы.
Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто ранее заявлял, что большинство украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после войны, в частности из-за негативного отношения в социальных сетях и неопределенности ситуации дома. Только треть миллионов беженцев намерены вернуться.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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