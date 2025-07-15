За границей будут строить сети центров единства украинцев, которые будут способствовать их возвращению — Finance.ua

За границей будут строить сети центров единства украинцев, которые будут способствовать их возвращению
Кабмин на своем заседании 14 июля согласовал предложение Министерства национального единства относительно реализации в течение 2 лет экспериментального проекта по развитию сети единства украинцев за рубежом.
Так, утвержден Порядок реализации экспериментального проекта по развитию сети единства украинцев за рубежом и Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения выполнения задач и мер по поддержке украинцев за рубежом и содействия их возвращению в Украину.
Предусмотрено, что экспериментальный проект реализуется путём:
- развития сети единства;
- обеспечения функционирования центров единства;
- стимулирования украинцев за границей к их возвращению в Украину;
- информирования украинцев за границей о социальных, профессиональных и других возможностях в Украине с целью стимулирования их возвращения в Украину;
- содействия занятости украинцев за границей с целью их трудоустройства для дальнейшего возвращения в Украину;
- противодействия распространению дезинформации, которая вредит национальному единству Украины;
- создания, администрирования и обеспечения работы информационно-коммуникационных систем с целью обеспечения функционирования сети единства.
Также Кабмин внес соответствующие изменения в порядок публичных закупок на период военного положения.
Напомним, что вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев во время выступления на Международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference 2025) сообщил, что достигнута договоренность об открытии Центра единства в Итальянской Республике.
«Эти пространства, кроме общей поддержки, будут способствовать повышению квалификации украинцев, создавая для них дополнительные возможности».
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