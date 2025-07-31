ВР проголосовала за закон о возвращении полномочий НАБУ и САП — Finance.ua

ВР проголосовала за закон о возвращении полномочий НАБУ и САП Сегодня 13:28

Верховная Рада приняла закон об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурі, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским ( № 13533 ).

Об этом сообщила пресс-служба ВР.

За соответствующее решение проголосовали 331 народный депутат. Парламентарии также 326 голосами поручили председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать принятый закон.

Фото: тг-канал Железный нардеп

«Закон № 13533 — это решение, которое обеспечивает две основы сильной демократии: независимость и ответственность. Именно такой баланс нужен Украине во время войны, глубоких изменений и на пути в Европейский Союз», — отметил Стефанчук.

Что предусматривает закон

Основные пункты закона:

Восстановление процессуальной независимости НАБУ и САП; возвращение всех полномочий, упраздненных предыдущим законом 12414.

Генеральному прокурору и его заместителям запрещается давать обязательные письменные указания прокурорам САП.

Запрет на доступ генпрокурора к делам НАБУ или передачу их другим органам — эти полномочия отменяются.

Закрытие расследований или решение подследственности сторонниками подозреваемых возвращается в руки самостоятельных органов САП и НАБУ.

Упраздняется запрет на передачу дел НАБУ другим правоохранительным органам, возвращается автономия бюро.

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