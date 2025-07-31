ВР проголосовала за закон о возвращении полномочий НАБУ и САП — Finance.ua
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ВР проголосовала за закон о возвращении полномочий НАБУ и САП

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Верховная Рада приняла закон об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурі, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским (№ 13533).
Об этом сообщила пресс-служба ВР.
За соответствующее решение проголосовали 331 народный депутат. Парламентарии также 326 голосами поручили председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать принятый закон.
Фото: тг-канал Железный нардеп
Фото: тг-канал Железный нардеп
«Закон № 13533 — это решение, которое обеспечивает две основы сильной демократии: независимость и ответственность. Именно такой баланс нужен Украине во время войны, глубоких изменений и на пути в Европейский Союз», — отметил Стефанчук.

Что предусматривает закон

Основные пункты закона:
  • Восстановление процессуальной независимости НАБУ и САП; возвращение всех полномочий, упраздненных предыдущим законом 12414.
  • Генеральному прокурору и его заместителям запрещается давать обязательные письменные указания прокурорам САП.
  • Запрет на доступ генпрокурора к делам НАБУ или передачу их другим органам — эти полномочия отменяются.
  • Закрытие расследований или решение подследственности сторонниками подозреваемых возвращается в руки самостоятельных органов САП и НАБУ.
  • Упраздняется запрет на передачу дел НАБУ другим правоохранительным органам, возвращается автономия бюро.
По материалам:
Finance.ua
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