ВР проголосовала за закон о возвращении полномочий НАБУ и САП — Finance.ua

ВР проголосовала за закон о возвращении полномочий НАБУ и САП
Верховная Рада приняла закон об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурі, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским (№ 13533).
Об этом сообщила пресс-служба ВР.
За соответствующее решение проголосовали 331 народный депутат. Парламентарии также 326 голосами поручили председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать принятый закон.
«Закон № 13533 — это решение, которое обеспечивает две основы сильной демократии: независимость и ответственность. Именно такой баланс нужен Украине во время войны, глубоких изменений и на пути в Европейский Союз», — отметил Стефанчук.
Что предусматривает закон
Основные пункты закона:
- Восстановление процессуальной независимости НАБУ и САП; возвращение всех полномочий, упраздненных предыдущим законом 12414.
- Генеральному прокурору и его заместителям запрещается давать обязательные письменные указания прокурорам САП.
- Запрет на доступ генпрокурора к делам НАБУ или передачу их другим органам — эти полномочия отменяются.
- Закрытие расследований или решение подследственности сторонниками подозреваемых возвращается в руки самостоятельных органов САП и НАБУ.
- Упраздняется запрет на передачу дел НАБУ другим правоохранительным органам, возвращается автономия бюро.
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