Премьер Литвы подал в отставку — Finance.ua

Премьер Литвы подал в отставку Сегодня 13:10

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил о своей отставке с поста главы правительства и главы Социал-демократической партии. Его решение уже утвердил партийный совет, а президент страны Гитанас Науседа подтвердил эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По словам Науседы, Палуцкас сообщил ему о своем решении по телефону утром 31 июля. Президент отметил, что продолжаются консультации по формированию новой коалиции, ведь Социал-демократическая партия, имеющая большинство в Сейме, сохраняет руководящую позицию.

Согласно литовской Конституции, после отставки премьера в отставку идет все правительство. Временно исполнять обязанности главы правительства может министр внутренних дел Владислав Кондратович, а исполняющим обязанности председателя партии назначен первый заместитель председателя — Мигдаугас Синкявичюс.

Кризис обострился после того, как глава Сейма Саулюс Сквярнялис заявил, что его партия «Демократический союз «Вардан Литвы» не будет сотрудничать с коалицией, если премьером останется Палуцкас. В тот же день состоялась встреча Сквярнялиса с президентом.

На фоне политического давления стало известно, что Служба расследований финансовых преступлений провела обыски в Dankora, связанной с семьей Палуцкаса. Фирма получала европейские дотации и закупала оборудование у компании самого премьера.

Президент Науседа ранее дал Палуцкасу две недели в объяснение обществу. Тот ушел в отпуск, но события продолжали развиваться.

Кандидаты на должность премьера Литвы

В рядах социал-демократов уже рассматривают кандидатов на должность нового премьера. Среди них — вице-спикер Сейма Юозас Олекас, мэры Робертас Духневичус (Вильнюсский район) и Мигдаугас Синкявичюс (Йонава), а также министр соцполитики Инга Ругинене.

Науседа отметил, что новый кандидат должен иметь безупречную репутацию.

«Попросим всю имеющуюся информацию от спецслужб во избежание подобных ситуаций в будущем», — отметил он.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.