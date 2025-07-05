Сколько средств понадобится на восстановление Украины в течение следующего десятилетия: прогноз ПРООН — Finance.ua

Сколько средств понадобится на восстановление Украины в течение следующего десятилетия: прогноз ПРООН Сегодня 08:10 — Казна и Политика

Сколько средств понадобится на восстановление Украины в течение следующего десятилетия: прогноз ПРООН

Стоимость послевоенного восстановления Украины в течение следующих десяти лет составит около 524 миллиардов долларов США. Это примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП в 2024 году.

Об этом сказал исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Христофорос Политис.

Сколько средств уже привлечено

Глава ПРООН указал, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину было мобилизовано более $1 млрд грантов, но по сравнению с реальной потребностью этого недостаточно.

Читайте также В Минфине озвучили сумму, необходимую Украине для финансирования первоочередных потребностей восстановления

По словам Политиса, частный сектор в процессе восстановления Украины является не только партнером, но и ключевым механизмом для укрепления устойчивости и улучшения жизни украинцев.

Какие условия необходимы для восстановления

Руководитель ПРООН также отметил необходимость создания безопасной среды для реализации проектов.

«Экосистема будет работать только при условии, что у нас также будут три элемента, которые будут безопасными. Прежде всего инвестирование в человеческий капитал… Второе — это локализация… Третье — развитие и инновационное финансирование», — сказал Политис.

Он объяснил, что инвестиции в человеческий капитал — это образование, здравоохранение, занятость, жилье, социальная защита.

Локализация — это усиление способностей органов местного самоуправления, в частности общин, чтобы обеспечить не только восстановление, но и возвращение людей в свои дома.

Инновационное финансирование — разработка новых моделей для привлечения частного капитала.

«Наша амбициозная цель — способствовать инвестициям в размере $4−5 инвестиций на каждый доллар, вложенный в программу ПРООН в период 2025—2029 годов», — подчеркнул Политис.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.