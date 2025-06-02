Для восстановления портовой инфраструктуры Украины нужно по меньшей мере €1 миллиард — Минразвития 02.06.2025, 01:51 — Казна и Политика

Для восстановления украинской портовой инфраструктуры требуется не менее 1 миллиарда евро.

Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Андрей Кашуба, выступая на международном форуме безопасности Sea Security Forum в Одессе.

«На сегодняшний день повреждено почти 400 объектов портовой инфраструктуры. По предварительным подсчетам, стоимость восстановления портовой инфраструктуры Украины составляет не менее 1 миллиарда евро. Эти цифры ложатся в основу стратегического плана восстановления», — сказал Кашуба.

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По его словам, с начала полномасштабного вторжения в результате российской вооруженной агрессии повреждено 31 гражданское судно, 106 работников морской отрасли погибли или получили ранения.

В то же время Кашуба подчеркнул, что, несмотря на российские атаки, порты Большой Одессы с начала работы морского коридора с 2023 года обработали 123 млн тонн груза, из них 70 млн тонн — это агропродукция. Что касается Дунайских портов, то в течение 2025 года они уже обработали 4,5 млн тонн груза, добавил замминистра.

Укрінформ По материалам:

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