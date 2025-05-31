Сколько средств нужно на восстановление украинской транспортной системы — Finance.ua

Сколько средств нужно на восстановление украинской транспортной системы Сегодня 11:23 — Казна и Политика

Сколько средств нужно на восстановление украинской транспортной системы

Сумма ущерба, причиненного украинской транспортной системе, оценивается более чем в 36 млрд грн. В то же время потребности в восстановлении системы уже превышают 77 млрд грн.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

В ходе министерского заседания в рамках форума обсуждались проекты в сфере транспорта и механизм функционирования специального фонда для реализации следующих проектов.

На заседании присутствовали более 30 стран и международных организаций.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач отметил, что у нашей страны уже есть два проекта, наработанные в рамках Международного транспортного форума. Но делегация Украины работает над тем, чтобы их было больше.

и т. д. Напомним, Украина будет использовать искусственный интеллект для обработки данных для установления точной суммы ущерба, причиненного россией. Также с помощью ИИ будет осуществляться поиск военных преступников

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