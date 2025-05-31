Сколько средств нужно на восстановление украинской транспортной системы — Finance.ua

Сколько средств нужно на восстановление украинской транспортной системы
Сумма ущерба, причиненного украинской транспортной системе, оценивается более чем в 36 млрд грн. В то же время потребности в восстановлении системы уже превышают 77 млрд грн.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
В ходе министерского заседания в рамках форума обсуждались проекты в сфере транспорта и механизм функционирования специального фонда для реализации следующих проектов.
На заседании присутствовали более 30 стран и международных организаций.
Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач отметил, что у нашей страны уже есть два проекта, наработанные в рамках Международного транспортного форума. Но делегация Украины работает над тем, чтобы их было больше.
Напомним, Украина будет использовать искусственный интеллект для обработки данных для установления точной суммы ущерба, причиненного россией. Также с помощью ИИ будет осуществляться поиск военных преступников
и т. д.
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